以巴戰爭助漲？法人：油價難站上100美元

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儘管以、巴都沒有產油，但以巴戰爭為油價恐帶來尾部風險，法人表示，尤其美國、伊朗的態度將對油價走勢扮演重要角色，未來重要觀察點在於美國、伊朗介入以巴之戰有多深。否則若以目前全球對能源需求估算，油價不易站上100美元以上。

路博邁資深投資組合經理人Hakan Kaya指出，以巴戰爭發生之前，沙烏地阿拉伯和以色列之間正在進行關係正常化的談判，原是能源市場關鍵焦點，然以巴戰爭對石油生產的潛在影響。

富蘭克林證券投顧認為，近日中東地區爆發以巴衝突，以色列並非主要原油產區，對於原油供需的影響不大，但事件可能牽動美國對伊朗原油制裁的態度，雖美伊核協議無所進展。實際上伊朗原油出口在美國默許下已回升至5年新高，若美國認定伊朗涉入以巴衝突而收緊對伊朗原油出口的放任態度，可能就會影響全球原油供給，未來須持續觀察。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮分析，市場目前在以巴戰爭的擔憂，包括若雙方衝突擴大，恐造成能源價格上漲，進而牽動聯準會利率決策。假使以巴衝突擴大至沙烏地阿拉伯等中東國家等，將衝擊國際原油與天然氣等價格，如原油價格9日就一度大漲4％以上，推升布蘭特近月油價彈升至89美元，不過目前已回落，油價漲勢未繼續。

排除以巴戰爭變數，以基本面觀之，富蘭克林證券投顧強調，沙烏地阿拉伯自第三季以來的自願性減產每日100萬桶政策將延續至年底，將使該國產量今年下半年都保持在約每日900萬桶水準，為數年來最低水準，今年來供應充沛的俄羅斯也將持續調降石油出口，整體OPEC+相較去年9月產量已削減逾每日300萬桶，美國原油庫存也偏低。

全球原油需求回升，若持續保持，評估西德州油價不易跌破每桶80美元關卡，若要持續向上創高，仍要有強勁的需求面數據支撐。