市場雜音多 組合平衡型基金抗震

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IMF最新報告，上修美國、日本，下調大陸、歐元區今年經濟展望，卻仍擔心大宗商品價格、地緣政治碎片化、通膨再起等風險下調明年預測，整體風險資產仍有上漲空間，但波動仍在，投信法人建議，透過組合平衡型基金多元化資產配置，有效分散風險，且不漏接投資機會。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，聯準會維持高利率，及通膨上升的利空測試後，債券資產也經歷結構性下跌，以當前殖利率水位，反映債券價格有上漲空間；股市經歷大幅修正後，依據歷史數據顯示未來幾個月股市上漲的可能性大增。

利率政策不確定性升高導致無風險利率大幅跳升，資產再定價將會持續造成價格波動，除可留意美國極短期國庫券以對應市場波動，在經歷價格大幅修正後，擇機關注長年期政府債券；股市的科技、成長相關股票型資產仍是留意主軸，近期美股進入整理區間，但景氣展望仍偏正向，接下來迎來財報季，AI作為未來科技發展的重要方向，對美國高科技股的中長期前景持樂觀態度。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希指出，美國高利率、歐洲及大陸的經濟疲弱持續支撐美元偏強勢，美元趨勢性轉弱有待歐洲與大陸經濟成長超乎預期或是聯準會轉鴿預期升溫。明年聯準會降息路徑存在較大變數，意味著股、債將持續震盪；但鑑於全球企業獲利成長仍具韌性，加上第四季是股市傳統旺季，債券價格也有望在升息尾聲逐漸趨穩，股債均具投資價值，建議可逐步入手組合基金，同時掌握股債行情。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認為，短線除利率因素，美國國會因撥款法案、眾議院議長遭罷免陷入僵局，加上美國汽車工人罷工，使股市風險情緒受影響。但預估至年底製造業周期調整完畢開始向上，加上獲利數字轉正，待第三季財報數字開始公布後大盤可望重拾漲勢。

短線雜音增多，市場波動將持續加大，建議採組合型基金投資策略，以分散市場風險。操作上股債比7比3，減持報不佳產業、與大陸關聯度高的全球型股票，增加美國價值股，NVIDIA財報公布後，可逢低回補美國科技股。