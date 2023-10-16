製藥助陣 醫療保健基金看俏

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醫療保健基金近一周績效前十名

上半年生成式AI題材推升科技股漲勢，相關應用已經延展到其他產業，如醫療保健中的精準醫療。法人認為，接下來的市場循環速度加快，相對低波動，但需求穩健成長的醫療保健產業，將提供長線的有利報酬，近期看好癌症、阿茲海默與減肥藥等領域傳出好消息的製藥產業。

大華銀投信指出，根據經濟部國貿局的報告，受到藥物供應鏈出現問題等因素影響，近年藥品短缺的狀況愈加嚴重。美國目前不足藥品多達109種，其中以用於化療、治療心臟病與抗生素為三大最緊急藥種。統計至今年10月12日，NBI生技指數近一年上漲2.34％，道瓊美國藥品指數上漲11.50％，也看得出製藥相關產業近期的表現較強。

據美國人口普查局預估，2030年65歲以上人口佇列將會高於新生兒，全球老年人口持續上升，對醫療服務的花費也持續攀升。

威靈頓資產管理報告，美國到2021年，醫療保健花費上占GDP的18.3％，且金額是其他成熟國家的2倍，高達12,318美元，OECD平均金額6,125美元。顯見民眾對於醫療保健的需求明顯上升，讓整體產業具有護城池的效果。

安聯投信表示，生技醫療產業長期成長動能在於全球人口老齡化以及未被滿足的醫療需求仍高。醫療技術創新亦將持續推升生技產業研發投入及併購案的題材及成長引擎，特別是癌症，罕見疾病，基因療法等創新療法。

併購題材亦將持續發酵，特別是大型藥商預料將有5千億美元的雄厚實力進行併購，有利於整體產業發展，以醫療健護產業為例，第三季有望受惠於AI帶來的外溢效果。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱分析，隨藥廠成功開發並獲FDA核准上市的降血糖、減肥及治療阿茲海默症等重量級明星藥後，預估明年醫療保健類股獲利將恢復成長，相關利基個股在新藥、獲利及併購等題材助攻下，股價有機會再展雄風。

聯邦醫療保險和補助服務中心（CMS）納入保險的可能性大增，有望激勵相關醫藥族群股價表現，預計明年具市場期待的重量級新藥股，或臨床有進展的利基公司，股價有機會持續向上發酵，帶動全球生技醫療基金績效有望轉強。