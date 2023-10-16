機電智慧競賽 產學合作典範

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財團法人臺中市澄德科技教育基金會今年持續舉辦「大專校院機電智慧暨電動載具創意實作競賽」。自基金會主辦競賽以來的四年間，已成功吸引近千支隊伍報名參賽，已成為臺灣機電智慧暨電動載具領域的指標性活動競賽。

「2023大專校院機電智慧暨電動載具創意實作競賽」決賽暨頒獎典禮於10月6日，在逢甲大學盛大舉行。澄德基金會榮邀指導單位臺中市政府教育局局長蔣偉民及台中市新聞局副局長廖炯志、協辦單位逢甲大學校長王葳，及贊助單位明椿電氣機械董事長魏大椿、日本光洋機械產業株式會社直川雅俊社長賢伉儷與各公學會理事長及代表蒞臨指導，與現場數百名師生齊聚一堂。

澄德基金會董事長周秋祝說，因應全球機電產業走向智慧化和電動化的趨勢，今年在競賽組別中新增「電動載具動力系統創意實作組」，讓更多高水平的作品能參與這場盛會，並進一步提升競賽的質與量。此外，也特別感謝日本光洋機械產業株式會社直川雅俊社長賢伉儷的遠道而至，是對參賽同學最實質的肯定。

今年由逢甲大學「FARS」隊奪得冠軍，其作品「基於機器聽覺之水上浮球自主救援系統」，發想動機為解決在海邊或海水浴場等區域因未及時發現溺水者而錯過黃金救援時間之憾事。而亞軍為來自臺灣大學的隊伍「舞動生命」，作品名稱為「以雙手輪馬達動力輪實現電動輪椅舞」。季軍則由澎湖科技大學的隊伍「稚魚媽媽育成中心」摘得，其作品為「智能雉魚養殖系統」。而日本光洋機械產業株式會社特別獎，則由中興大學的「幻影旅團」雀屏中選，其作品「交疊式三相高功率無線充電系統」深受日本社長親睞。

臺中市教育局局長蔣偉民及新聞局副局長廖炯志代表市府言道，澄德科技教育基金會主辦全國性競賽，培育產業頂尖人才，不僅廣獲國際與大專校院的認同，更對扎根產學鏈結有相當貢獻。為促使臺中發展為智慧機械之都，市政府全力支持機電與智慧相關領域的知識與技術發展，感謝澄德基金會樹立產學合作典範。

基金會榮譽董事長魏大椿指出，全球機電產業的未來發展趨勢是整合機電智慧化與電動化，本屆競賽主題與趨勢相契合，有助於基金會更快速地培育產業所需的專業人才。感謝市府長官、王校長、直川社長與各界的支持。他強調，未來的發展仍須各位攜手協力，成為同學們學習路途中的靠山。

而直川社長亦表示，在親摩每組的作品與同學解說後，認為這些作品不僅創意十足，設計精良且深具商品化潛力。對於明椿電氣魏董事長如此盡心盡力履行企業社會責任表達認同，也期望在雙方現有合作基礎上，在電動車變速器領域未來也能繼續攜手合作，共同研發劃時代的世界級產品。

逢甲大學校長王葳則說，逢甲大學相當重視與產業間的多元合作，提供同學們體驗實務的機會，除競賽活動外，今年與明椿電氣機械共同成立的「明椿逢甲AI Robot競賽隊伍」更以優異成績挺進2023東京威力科創機器人大賽決賽。期望透過基金會的平台，充實學生即戰能量，並拓展他們對於全球機電智慧暨電動載具的產業視野。