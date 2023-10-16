18吋多功能風扇工具車 降溫又省電

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顛覆你的想像，移動工具收納車與工業大風扇的結合，工具車到哪都自帶風扇，大幅降低工作時的悶熱感，工具車可靈活滑動、帶煞車好固定，加上可置物、掛勾與收納容量大，不用擔心工具找不到家，成為汽機車修配廠最具創意而且吸睛的降溫工藝產品。

「18吋多功能風扇工具車」由一家專業通風降溫設備製造廠獨家成功開發，中華升麗節能科技公司（也是錦程電機公司）聚焦節能馬達、通風降溫、環境永續為產品開發目標，疫情期間推出奈米殺菌水冷扇，大受好評。今年再度開發出風扇工具車，一樣獲得使用者廣大青睞，如加工業顧機台可以邊吹風、車內放刀具和量具；修車行放升降機旁邊、讓師傅降溫、車內可以放拆裝零件和工具、洗車業放風槍和刷頭、旁邊掛清潔用具等各行業都便於使用，降低工作者的悶熱感，同時有良好的收納車。

中華升麗公司張董事長表示，工作環境的降溫是一門大學問，炎炎夏日如在鐵皮屋工廠室內的環境工作，除了裝設負壓風扇，改善空氣對流，搭配水冷扇，以及現在全新推出的風扇工具車，可以降低室內溫度，尤其風扇的核心在馬達，母公司錦程電機即是製造節能馬達起家，中華升麗全系列的風扇產品皆採用DC直流變頻馬達，非常省電。

一般工廠或修車環境可見一台工業風扇和工具車，但是工業風扇要移動很麻煩，風扇工具車的誕生不但解決風扇可隨人移動，還有風速三段選擇，工具車的擴充選擇性很多也是一大優勢，不但可以加裝洞洞板，兩側側邊也有開孔，上方檯面保留足夠深度的置物空間，工具車的高度設計也很符合男性工作者方便取放的高度，工具車底部還有兩個抽屜櫃，全機台灣製造有良好的售後服務。洽詢專線：（04）2496-0269。