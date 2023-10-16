碩宸科技車電EMC測試 助攻國際

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碩宸科技專精於電磁相容性（EMC）測試，致力於車用電子EMC測試市場，其實驗室測試項目取得TAF認證及CAPA認證以及符合國際相關EMC規範，可透過專業且最快速的效率替客戶取得車廠及國際認可。

電磁相容（EMC）是指其設備或系統在電磁環境中能正常運行，亦不影響其環境中的任何設備運作。台灣雖然非汽車製造大國，但卻是汽車零組件的生產大國，而碩宸科技評估車用零組件電子化劇增與電動車市場將大幅成長，因此決定投入EMC測試的市場，專注於車用電子領域中。由於聯合國氣候變遷大會COP（ConferenceofParties）引領全球減碳議題，驅動各大車廠投入電動車的研發，碩宸科技與車用電子零組件客戶合作使其產品符合電磁相容品質要求，並協助客戶取得相關認證及加速導入車廠的時效。

EMC測試領域發展已久，現今有完整的國際測試法規，而各大車廠依據這些法規內容也延伸出屬於各大車廠專有的測試規範。隨著電動車的快速發展，各項主動安全配備的加入，未來相關法規只會更加嚴苛。將來除了 LEVEL 5自動駕駛外，伴隨未來車聯網的建立，車用人工智能也會是未來車廠 發展項目。車輛各零配件間、車輛之間、車輛與整體環境，都有可能產生電磁相容（EMC）影響，如何讓汽車融入智慧生活又可保有汽車追求零失效的安全性，車廠與相關零組件廠商對於電磁相容（EMC）的設計研發亦為重點發展要項之一。

碩宸科技為TAF認證之公正第三方測試實驗室，已陸續與各個國際認證單位配合，為國內車用零組件廠商取得相關EMC認證與進行相關車廠規範測試。隨著國際法規及車廠規範的更新，在未來碩宸科技亦會擴增相關測試設備與測試能量，滿足未來更多主動安全配備所需相關EMC測試。