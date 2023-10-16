穩得開發鈷基合金 國內獨步

擅長材料應用技術的ND穩得工業，近期成功開發出鈷基、鎳基與鎳鉻超合金等耐高溫、耐磨耗與耐腐蝕材料，成為台灣唯一一家鈷基、鎳基與鎳鉻超合金的廠家。這對於國內產業長期倚賴國外供應，及烏俄戰爭造成的原物料波動，穩得工業預料待認證取得，對於國內有鈷合金、鈷鎳合金需求的銲材廠、電子廠、電熱管及棒材、線材等業者的成本壓力將會減輕不少。穩得工業總經理謝志鴻表示，由於國內對於耐熱、耐磨耗、耐腐蝕材料需求日益增加，主要集中在國防、航太、鋼鐵、石化、核電、醫療、海事船舶、電子半導體、運輸等行業，像是熱處理爐發熱體、引擎汽門、柱塞、硬面銲、爐釘、襯套、電熱線、 C型扣環、扣件等產業。但目前多數仰賴進口，不僅成本高而且交期也不穩定。如今穩得成功開發，改由國內供應，相關產業將大大受益，不僅成本降低，交期也會更加準確，利於產線控管。目前穩得工業負責該產品銷售去年已著手籌備產銷平台，另「功能性」、「品質」、「測試」等評估認證也陸續通過，今年將全力推展，希冀能協助客戶提升企業國際競爭力。ND穩得已經成功開發出國內唯一耐磨耗、耐腐蝕與耐高溫之「鈷基超合金銲條、棒材」與「鎳鉻超合金棒材」，接下來將持續朝「鎳基超合金」領域前進，更期待能夠進一步打造國內自製的無縫鋼管，逐步讓國內相關產業擺脫處處仰賴國外的窘境。

穩得工業的企業目標為提供客戶完善的諮詢和完整的解決方案，面對「客製化、高值化」需求的世界趨勢，穩得能滿足提供客戶更新的技術、更具競爭力的價

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