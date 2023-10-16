小水力發電產業發展論壇 27日登場

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定調河川小水力發電元年，由社團法人台灣小水力綠能產業聯盟（簡稱小水盟）、社團法人中華民國水利技師公會全國聯合會共同主辦的第六屆小水力發電產業發展論壇將於10月27、28日登場，以回應企業界殷盼的小水力綠電早日遍地開花。

本屆將邀請貴賓致詞有：蔡總統英文、經濟部能源署 游振偉署長、經濟部水利署 賴建信署長、農業部農田水利署 蔡昇甫署長、環境部氣候變遷署蔡玲儀署長、立法委員洪申翰、中興工程顧問（股）公司陳伸賢董事長。

第一天主題為「小水力發電技術與實務」，議題包括：一、小水力發電實務；二、小水力發電技術；三、公民電廠及微水力發電實務。綜合論壇由小水力綠能產業聯盟陳曼麗常務理事主持，與談人有：台灣電力（股）公司發電處簡進興副處長、國立臺灣大學水工試驗所游景雲主任、崑山科技大學侯順雄研發長、國立臺中教育大學環教中心主任白子易主任。

第二天主題為：「健全小水力產業之發展環境」，議題共有五大項，包括：一、論國外小水力產業發展現況。二、健全小水力發電發展環境。三、自來水系統小水力發電的發展。四、推動倡議活動；倡議內容今年設定為「河川小水力發電元年」。五、台灣小水力綠能產業發展之綜合討論：1.如何加速自來水系統小水力發電的發展；2.如何推動河川小水力發電兼顧生態環保；3.如何加速農水系統及微水力發電的發展。

第六屆小水力發電產業發展論壇相關資訊：第一日、2023年10月27日（五）全日。第二日、2023年10月28日（六）全日。地點在中興工程研究大樓國際會議廳（台北市內湖區新湖二路280號）。報名窗口：馬川佳秘書長0923-363032/04-2321-6631；江欣翰主任0905-156732/06-3032797#207。