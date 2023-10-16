維豐新品牌LeeKuma 打造新契機

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維豐橡膠專業製造各類橡膠製品如橡膠空氣管、瓦斯管、耐油管、耐熱蒸氣管、水箱管、O型環及客製化異型押出飾條等，供應台灣高鐵、台灣鐵路、山葉機車、台灣車輛產業等國內外知名大廠，是國內績優橡塑膠製造廠。

維豐橡膠總經理張美枝表示，該公司以深耕技術核心，開發突破性的橡塑膠零件，與國際市場接軌。在董事長李正雄帶領下，打造LeeKuma新品牌以「永遠為你．豐富多彩」理念出發，提供客戶客製化、多元化產品，為該公司帶來活力與新氣象。

隨著電動汽機車產業、自動化工業的發展，橡塑膠材料與零件，在各產業均居關鍵性零組件重要地位，也是提升產業競爭力的重要利器。今年雖受到原物料大漲，但李董事長對於材料配方研發、以及橡塑膠材料本身獨特的特性，在111年台北自動化展將備受矚目。並致力為國內自行車防爆打氣筒，以環保無毒的配方符合歐盟PAHs規範，為公司帶動新客戶的成長，亦將橡膠製品產業帶向另一個轉捩點。

張美枝強調，面對該公司90％以上的客戶須提供客製化及Total Solution服務，該公司清一色的女性團隊硬底技術奠基並不輸給同業的男性，這要感謝維豐李董事長與維豐團隊，在他們的堅持下「創新與研發是一定要走的路」，也讓維豐能有嶄露頭角的機會，備受大廠支持與信賴。

維豐以LeeKuma品牌深耕技術、力求獨創研發，並具備各種特殊用途橡膠管和客製化橡膠零件的開發能力。其尺寸精密度都能掌握組裝密合度，能服務多樣產業需求客戶，任何橡膠零件需求。