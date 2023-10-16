欣軍尼龍管、接頭 通過美加UL認證

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「SINZ」欣軍企業公司是國內配電護管業少數重要領導廠商之一，對於生產管理從進料、製程到品檢一向堅持「品質系統牢、一次就做好、品質最優異、客戶真滿意」的品質政策，並以穩健的品管管控、多元的創新研發、精密設備的投產，配合專業經驗與完善服務來滿足業界的需求。

欣軍日前所創新研發出的NL206U尼龍管、FLBU直接頭、FLLU彎接頭與FLSU軍規轉接頭等四大類產品，再度榮獲美國以及加拿大UL國際認證（認證編號E523702）肯定。

其中，FLBU、FLLU、FLSU等三種接頭特選用UL認可的尼龍PA6工程塑料製成，防火等級UL 94V-2，且通過UL液體密封性、接頭與軟管組合拉出試驗、垂直火焰等相關測試，適合長期室內或戶外配線使用，如太陽能發電區域、機械配管等，橡膠採用NBR機械耐油材質，工作溫度為-30℃～105℃，接頭零件中心有黑色或灰色、扣環有灰色或紅色，可依客戶需求製作，但因各家廠牌生產條件不同，所以須同時搭配欣軍NL206U尼龍管系列方能符合UL相關規範（灰色屬於批量訂製品），接頭防護等級IP66以上；FLBU直接頭和FLLU彎接頭尺寸有1/4”～2”等九種規格，包含PF、PG、M三種外牙可供選擇；FLSU內牙接頭尺寸有5/16”～1”等五種規格，包含M牙和MS軍規轉接兩種內牙可供選擇。

而NL206U亦採用尼龍PA6工程塑料製成，防火等級UL 94V-2，並通過UL1000小時抗UV耐候實驗、液體密封性、張力、垂直火焰、接頭與軟管組合拉出試驗、熱老化、低溫衝擊、撓曲度等相關測試，適合長期室內、戶外配線使用，如太陽能發電區域、機械配管等，工作溫度為-30℃～105℃，配管穿線組裝效率可提升5倍以上，軟管尺寸有1/4”～2 1/2”，管體顏色有黑色或灰色（灰色屬於批量訂製品）可供選擇，且亦須同時搭配欣軍FL(X)U系列接頭，才能符合UL規範，尼龍管防護等級IP68。