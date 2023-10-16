台灣新霆輸送機 一條龍服務

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台灣新霆輸送機專業客製化全方位一條龍服務；領域涵蓋輸送機械、自動化包裝機械及為客戶量身設計規劃的整廠設備，擁有最專業的技術助客戶提高生產效率。專業研發、規劃製作、完善服務，提供生產、組裝、包裝、疊棧出貨，所需的高品質、高壽命、高信賴度的生產搬運輸送機，為中小企業及業者創造更高效率、降低成本、提高品質的生產力及競爭力。

台灣新霆總經理翁武騰表示，從製造銷售維修本著一貫作的流程，享有最親切、最快速的售後服務。該公司用心專業服務經驗，不斷的提升產品的品質與性能而努力，訓練最佳的售後維修人員，減輕客戶工作上之困擾。提升品質的性能、美觀、經久耐用，一直是新霆服務客戶的宗旨，完善的售前、後服務態度與技術讓您購買新霆的任何的產品，完全無後顧之憂。

台灣新霆專業設計開發各種自動化包裝輸送機械，擁有多年豐富機械工程的精英團隊，不斷的設計開發，以優質專 業的技術，提高生產效率以符合市場競爭力。自動化包裝輸送機是工廠自動化的基本配備，生產設備搭配各式合適的輸送機，可減少搬運成本，提高生產工作效率提升競爭力。

台灣新霆專業生產工廠自動化輸送機，並提供客製化輸送機專業設計，包裝機械採用自動輸送式設計，從物料生產「半成品、成品」以至於包裝，客製化一條龍全方位服務，全部設計規畫製造生產完成。

台灣新霆因應全球化貿易，提升產品精緻化及高精密商品的同時，必須減少無效工時及人力損耗，並以全面性無人自動化生產設備，可為企業提升產品銷售的競爭力，也讓企業符合全球性精簡人事的趨勢。

台灣新霆針對售後維修服務可為廠商節省不必要的人力浪費，擁有專業設計經驗與使用高科技的部品零件，為客戶提升生產速度，延長機台使用的年限。台灣新霆網址：https://www.tnl-machine.com。