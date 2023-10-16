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新聞提要■美國企業搶員工提供優渥的生育補助，有人求子心切不惜兼差做低薪工作，就是為爭取這項福利。

精句選粹■Some Americans take on side hustles not for the money, but for fertility benefits.

37歲軟體專案經理羅蘭茲（Courtney Lorenz），在美國雜貨零售商Tractor Supply兼差當收銀員，她做這個副業不是為了錢，而是看中公司提供的生育補助。

羅蘭茲在Tractor Supply的六個月每周工作十小時，雖只領時薪16美元，但雇主給的保險福利，可幫想一圓母親夢的她，支付四回合取卵手術的費用，這項手術不在她主要健保的給付範圍。

羅蘭茲到Tractor Supply上班，她的保險30天後生效，在完成四次取卵手術後立馬辭職不幹。她說：「這是家大公司，我不見得會感到內疚，但從我的工作量來看，拿6萬美元的補助讓我覺得心虛。」

打工也能享生育津貼

美國就業市場火熱掀起搶人大戰，愈來愈多雇主為吸引新員工，連提供生育補助的招數都使出來，Tractor Supply就是其中之一。

美國企業提供生育津貼的趨勢幾年前就開始，但對象是高薪的科技業員工，如今連低薪甚至是兼職員工也享有此福利，包括收銀員、倉儲工人、咖啡師等。

科技巨頭蘋果以及臉書母公司Meta Platforms，將近十年前就幫女員工負擔凍卵費用。根據美國人力資源管理協會（SHRM）調查，現今有25％美國雇主，包括亞馬遜、星巴克、折扣零售商Target，提供支付員工凍卵保費的福利，高於2019年也就是疫情前的20％。

幫員工負擔試管嬰兒（IVF）、凍卵、人工授精等人工生殖費用的成本高，另一方面又須替低薪工作招募人力，企業雇主在這兩者之間權衡得失。

根據全國不孕症協會Resolve與美世諮詢公司（Mercer）2021年的調查，97％的受調雇主表示，提供生育津貼並不會讓醫療計畫成本大增。

基層勞工薪資成長加速

企業雇主連低薪員工都願意提供生育津貼及帶薪育嬰假，可見對這類勞工需求孔急。美國7月失業率3.5％，來到近半世紀以來新低（8月升至3.8％），基層勞工的薪資年增4.8％，比全體勞工的4.4％增速還快。自掏腰包做一次試管嬰兒的費用，估計要1.5萬到3萬美元（約台幣48萬到97萬），有勞工不辭辛勞兼差，為的不是薪水，純粹衝著雇主提供的生育補助而來。

蒙大拿州的31歲人妻波塔（Jessica Porta），每周有4天天不亮就起床，準備到星巴克打工，她之所以做這份工作，是因為看到快速做試管嬰兒的機會。

波塔二度流產後變得不易受孕，她丈夫的保險無法給付試管嬰兒這類人工生殖治療。但星巴克員工只要到職五個月，每周工時達20小時，就享有星巴克提供多達4萬美元的生育補助和健保。波塔在星巴克工作一年多，領時薪15.45美元，卻沒拿一毛薪水回家，全都用來支應她的保險成本。波塔說她不介意，畢竟要存2.5萬到3萬美元做試管嬰兒，花費的時間一定超過五個月。