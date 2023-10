新聞提要■美國企業搶員工提供優渥的生育補助,有人求子心切不惜兼差做低薪工作,就是為爭取這項福利。

精句選粹■Some Americans take on side hustles not for the money, but for fertility benefits.

37歲軟體專案經理羅蘭茲(Courtney Lorenz),在美國雜貨零售商Tractor Supply兼差當收銀員,她做這個副業不是為了錢,而是看中公司提供的生育補助。

羅蘭茲在Tractor Supply的六個月每周工作十小時,雖只領時薪16美元,但雇主給的保險福利,可幫想一圓母親夢的她,支付四回合取卵手術的費用,這項手術不在她主要健保的給付範圍。

羅蘭茲到Tractor Supply上班,她的保險30天後生效,在完成四次取卵手術後立馬辭職不幹。她說:「這是家大公司,我不見得會感到內疚,但從我的工作量來看,拿6萬美元的補助讓我覺得心虛。」

打工也能享生育津貼

美國就業市場火熱掀起搶人大戰,愈來愈多雇主為吸引新員工,連提供生育補助的招數都使出來,Tractor Supply就是其中之一。

美國企業提供生育津貼的趨勢幾年前就開始,但對象是高薪的科技業員工,如今連低薪甚至是兼職員工也享有此福利,包括收銀員、倉儲工人、咖啡師等。

科技巨頭蘋果以及臉書母公司Meta Platforms,將近十年前就幫女員工負擔凍卵費用。根據美國人力資源管理協會(SHRM)調查,現今有25%美國雇主,包括亞馬遜、星巴克、折扣零售商Target,提供支付員工凍卵保費的福利,高於2019年也就是疫情前的20%。

幫員工負擔試管嬰兒(IVF)、凍卵、人工授精等人工生殖費用的成本高,另一方面又須替低薪工作招募人力,企業雇主在這兩者之間權衡得失。

根據全國不孕症協會Resolve與美世諮詢公司(Mercer)2021年的調查,97%的受調雇主表示,提供生育津貼並不會讓醫療計畫成本大增。

基層勞工薪資成長加速

企業雇主連低薪員工都願意提供生育津貼及帶薪育嬰假,可見對這類勞工需求孔急。美國7月失業率3.5%,來到近半世紀以來新低(8月升至3.8%),基層勞工的薪資年增4.8%,比全體勞工的4.4%增速還快。自掏腰包做一次試管嬰兒的費用,估計要1.5萬到3萬美元(約台幣48萬到97萬),有勞工不辭辛勞兼差,為的不是薪水,純粹衝著雇主提供的生育補助而來。

蒙大拿州的31歲人妻波塔(Jessica Porta),每周有4天天不亮就起床,準備到星巴克打工,她之所以做這份工作,是因為看到快速做試管嬰兒的機會。

波塔二度流產後變得不易受孕,她丈夫的保險無法給付試管嬰兒這類人工生殖治療。但星巴克員工只要到職五個月,每周工時達20小時,就享有星巴克提供多達4萬美元的生育補助和健保。波塔在星巴克工作一年多,領時薪15.45美元,卻沒拿一毛薪水回家,全都用來支應她的保險成本。波塔說她不介意,畢竟要存2.5萬到3萬美元做試管嬰兒,花費的時間一定超過五個月。