新聞提要■加州高鐵遲遲不見完工,但隨著洛杉磯─拉斯維加斯高鐵準備動工,再度點燃搶單戰火,歐洲兩大鐵路巨頭各憑本事爭奪美國高鐵生意。

精句選粹■Two European conglomerates are waging rival campaigns for a $12 billion train to Las Vegas, hoping to finally make a big business out of high-speed rail in America.

連接洛杉磯與拉斯維加斯的高速鐵路,預計今年底前破土動工,歐洲兩大鐵路巨頭西門子(Siemens)和阿爾斯通(Alstom)想分一杯羹,爭搶美國高鐵車廂訂單。

這條預算120億美元的高速鐵路,由私營企業Brightline West負責開發建造,為了爭取供應高鐵電源車及載客車廂的合約,西門子和阿爾斯通各顯神通,展開遊說美國國會議員與拜登政府的行動。

西門子與阿爾斯通相爭

兩家歐洲企業拉攏有力人士增加得標的機會,參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)就公開支持阿爾斯通,該公司在他家鄉紐約州南部設有工廠。

舒默幕僚向拜登政府和Brightline推銷阿爾斯通,聲稱這家公司因參與Acela特快開發,已在美國建立強韌的供應鏈,較不受「買美國貨」(Buy America)政策的約束。西門子主管駁斥這些說法,指它們2家公司都需要「買美國貨」(Buy America)條款的豁免。

Brightline的高鐵融資計畫中,有近40億美元靠拜登政府的1兆美元基建計畫取得,預計今年底前動工,希望趕在2028年洛杉磯奧運前完工。

Brightline將成為美國第一家提供現代高速鐵路服務的公司,高鐵時速至少186英里(300公里)。美國至今尚無高鐵設施,這方面落後其他已開發經濟體,該全球第一大經濟體啟動高鐵計畫,料掀起鐵路投資熱。

西門子交通集團(Siemens Mobility)北美區執行長邦奇(Marc Buncher)指出:「在我看來,這是種可助美國高鐵建設起飛的投資。」 阿爾斯通美洲區執行長凱洛勒(Michael Keroulle)表示:「我想這是個開始,將成為美國人全新的運輸方式。」

美國高鐵建設繳白卷

西門子與阿爾斯通的高鐵生意競爭早已白熱化,過去幾十年來,西歐、日本和中國積極推動高鐵建設,相較之下美國卻繳白卷。

美國國鐵(Amtrak)經營的Acela特快車,是全美最快的客運列車,主要行駛連接華盛頓和波士頓的東北走廊(Northeast Corridor),但最高時速也僅達150英里(241公里)。

即便政府有心推動,美國高鐵遲遲不見蹤影,往返洛杉磯與舊金山段的加州高鐵,2008年就通過興建,但15年過去了依舊未完工,建造成本甚至可能追加到千億美元以上。

但拜登政府的1兆美元基建法案前年通過後,西門子、阿爾斯通等列車製造商又看到商機,寄望該法案能為美國高鐵投資帶來群聚效應。

除了加州高鐵和Brightline West負責的洛杉磯至拉斯維加斯高鐵,還有其他高鐵路線在緊鑼密鼓規劃中,包括串聯休士頓和達拉斯的德州高鐵。