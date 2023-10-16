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新聞提要■加州高鐵遲遲不見完工，但隨著洛杉磯─拉斯維加斯高鐵準備動工，再度點燃搶單戰火，歐洲兩大鐵路巨頭各憑本事爭奪美國高鐵生意。

精句選粹■Two European conglomerates are waging rival campaigns for a $12 billion train to Las Vegas, hoping to finally make a big business out of high-speed rail in America.

連接洛杉磯與拉斯維加斯的高速鐵路，預計今年底前破土動工，歐洲兩大鐵路巨頭西門子（Siemens）和阿爾斯通（Alstom）想分一杯羹，爭搶美國高鐵車廂訂單。

這條預算120億美元的高速鐵路，由私營企業Brightline West負責開發建造，為了爭取供應高鐵電源車及載客車廂的合約，西門子和阿爾斯通各顯神通，展開遊說美國國會議員與拜登政府的行動。

西門子與阿爾斯通相爭

兩家歐洲企業拉攏有力人士增加得標的機會，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）就公開支持阿爾斯通，該公司在他家鄉紐約州南部設有工廠。

舒默幕僚向拜登政府和Brightline推銷阿爾斯通，聲稱這家公司因參與Acela特快開發，已在美國建立強韌的供應鏈，較不受「買美國貨」（Buy America）政策的約束。西門子主管駁斥這些說法，指它們2家公司都需要「買美國貨」（Buy America）條款的豁免。

Brightline的高鐵融資計畫中，有近40億美元靠拜登政府的1兆美元基建計畫取得，預計今年底前動工，希望趕在2028年洛杉磯奧運前完工。

Brightline將成為美國第一家提供現代高速鐵路服務的公司，高鐵時速至少186英里（300公里）。美國至今尚無高鐵設施，這方面落後其他已開發經濟體，該全球第一大經濟體啟動高鐵計畫，料掀起鐵路投資熱。

西門子交通集團（Siemens Mobility）北美區執行長邦奇（Marc Buncher）指出：「在我看來，這是種可助美國高鐵建設起飛的投資。」 阿爾斯通美洲區執行長凱洛勒（Michael Keroulle）表示:「我想這是個開始，將成為美國人全新的運輸方式。」

美國高鐵建設繳白卷

西門子與阿爾斯通的高鐵生意競爭早已白熱化，過去幾十年來，西歐、日本和中國積極推動高鐵建設，相較之下美國卻繳白卷。

美國國鐵（Amtrak）經營的Acela特快車，是全美最快的客運列車，主要行駛連接華盛頓和波士頓的東北走廊（Northeast Corridor），但最高時速也僅達150英里（241公里）。

即便政府有心推動，美國高鐵遲遲不見蹤影，往返洛杉磯與舊金山段的加州高鐵，2008年就通過興建，但15年過去了依舊未完工，建造成本甚至可能追加到千億美元以上。

但拜登政府的1兆美元基建法案前年通過後，西門子、阿爾斯通等列車製造商又看到商機，寄望該法案能為美國高鐵投資帶來群聚效應。

除了加州高鐵和Brightline West負責的洛杉磯至拉斯維加斯高鐵，還有其他高鐵路線在緊鑼密鼓規劃中，包括串聯休士頓和達拉斯的德州高鐵。