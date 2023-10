新聞提要■熱浪在歐洲變得愈來愈常見,但歐洲只有半數家庭安裝冷氣,今年迄今就有數千人因為高溫喪生。

精句選粹■Summer temperatures in Europe are rising faster than efforts to change European lifestyles and cope with the scorching heat ─ a major cause of death on the continent.

近幾年夏季歐洲熱浪一波接著一波,溫度動輒飆破攝氏40度,台灣夏天不可或缺的冷氣在歐洲還不普及,大約只有半數家庭安裝空調,今夏就有數千人因為高溫致死。

冷氣曾被歐洲人視為是美國人的奢侈品,至今仍有許多家庭、辦公室,甚至養老院沒有空調設備。儘管家庭和企業逐漸接納冷氣,歐洲目前的冷氣數量已有數百萬台,但安裝速度還是不足以因應高溫衝擊。

護勞工 擬禁高溫下工作

今年夏季歐洲許多地區的溫度逼近歷史新高紀錄,西班牙、義大利和德國超過5,600人因為高溫送命。熱浪期間爆發多起勞工死亡案例,部分政府打算在溫度飆高時限制勞工戶外工作。

科學家表示,歐洲大陸過去習慣溫和氣候,上述死亡數據是歐洲快速暖化的結果。過去夏季熱浪在歐洲屬於異常現象,如今已成為生活的一部分。根據世界氣象組織(WMO)數據,歐洲氣溫上升的速度是地球整體的2倍。去年歐洲的平均氣溫較工業化前高出攝氏2.3度。

雖然歐洲夏季還是比美國南部多數地區涼爽,但歐洲冷氣普及率低,一旦氣溫攀升,身體虛弱的族群更無力招架。去年一份研究推估,在2008年至2017年間,極度炎熱氣候造成美國年度死亡人數額外增加近1,400人,按人均計算數據遠遠低於歐洲。

權威科學期刊《自然》(Nature)一篇研究顯示,去年多波熱浪造成歐洲6.17萬人死亡。義大利有超過1.8萬人因為高溫喪生,高居歐洲國家之冠,其次為西班牙和德國。

熱浪對法國養老院形成嚴峻的挑戰。法國曾在2003年夏季發生熱浪奪走將近2萬條人命的憾事,其中有許多是養老院的住戶,於是法國政府要求安養機構必須至少有一間房間有冷氣。但法令並未明定空調室得有多大。

巴黎東部一家公立養老院主管佛斯特(Danny Forster)表示,62位居民使用一間300平方英尺(約8.4坪)的空調室根本不夠。進入9月後氣候仍炎熱,養老院員工確保住戶攝取充足水分,並安排他們輪流進入空調室。該機構也購買移動式冷氣,但效果並不理想。

極度高溫已經改變歐洲夏季的節奏,西班牙禁止在高溫下進行部分戶外工作,例如營建、耕種和街道清掃。義大利工會也要求政府跟進。

歐冷氣普及率 遠低於美國

歐洲的家庭和企業相繼添購冷氣對抗酷暑。據義大利統計局數據,2021年49%的家庭有安裝空調,比率高於2013年的29%。另據產業調查顯示,西班牙和德國家庭擁有空調設備的比重分別為38%和13%。

儘管如此,歐洲的冷氣普及率仍遠遠低於美國,美國高達9成的家庭有冷氣。

科學家表示,隨著溫室氣體不斷在大氣中累積,熱浪在歐洲將變得更加常見和極端。法國拉普拉斯研究所(Pierre Simon Laplace Institute)主任沃塔德(Robert Vautard)指出,高溫是氣候變遷最致命的結果,洪水或暴風雨等其他極端氣候的死亡人數都相形見絀。

沃塔德說:「現在西歐高溫極端事件大幅增加,相當令人擔憂。」