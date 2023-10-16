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新聞提要■熱浪在歐洲變得愈來愈常見，但歐洲只有半數家庭安裝冷氣，今年迄今就有數千人因為高溫喪生。

文■顏嘉南

精句選粹■Summer temperatures in Europe are rising faster than efforts to change European lifestyles and cope with the scorching heat ─ a major cause of death on the continent.

近幾年夏季歐洲熱浪一波接著一波，溫度動輒飆破攝氏40度，台灣夏天不可或缺的冷氣在歐洲還不普及，大約只有半數家庭安裝空調，今夏就有數千人因為高溫致死。

冷氣曾被歐洲人視為是美國人的奢侈品，至今仍有許多家庭、辦公室，甚至養老院沒有空調設備。儘管家庭和企業逐漸接納冷氣，歐洲目前的冷氣數量已有數百萬台，但安裝速度還是不足以因應高溫衝擊。

護勞工 擬禁高溫下工作

今年夏季歐洲許多地區的溫度逼近歷史新高紀錄，西班牙、義大利和德國超過5,600人因為高溫送命。熱浪期間爆發多起勞工死亡案例，部分政府打算在溫度飆高時限制勞工戶外工作。

科學家表示，歐洲大陸過去習慣溫和氣候，上述死亡數據是歐洲快速暖化的結果。過去夏季熱浪在歐洲屬於異常現象，如今已成為生活的一部分。根據世界氣象組織（WMO）數據，歐洲氣溫上升的速度是地球整體的2倍。去年歐洲的平均氣溫較工業化前高出攝氏2.3度。

雖然歐洲夏季還是比美國南部多數地區涼爽，但歐洲冷氣普及率低，一旦氣溫攀升，身體虛弱的族群更無力招架。去年一份研究推估，在2008年至2017年間，極度炎熱氣候造成美國年度死亡人數額外增加近1,400人，按人均計算數據遠遠低於歐洲。

權威科學期刊《自然》（Nature）一篇研究顯示，去年多波熱浪造成歐洲6.17萬人死亡。義大利有超過1.8萬人因為高溫喪生，高居歐洲國家之冠，其次為西班牙和德國。

熱浪對法國養老院形成嚴峻的挑戰。法國曾在2003年夏季發生熱浪奪走將近2萬條人命的憾事，其中有許多是養老院的住戶，於是法國政府要求安養機構必須至少有一間房間有冷氣。但法令並未明定空調室得有多大。

巴黎東部一家公立養老院主管佛斯特（Danny Forster）表示，62位居民使用一間300平方英尺（約8.4坪）的空調室根本不夠。進入9月後氣候仍炎熱，養老院員工確保住戶攝取充足水分，並安排他們輪流進入空調室。該機構也購買移動式冷氣，但效果並不理想。

極度高溫已經改變歐洲夏季的節奏，西班牙禁止在高溫下進行部分戶外工作，例如營建、耕種和街道清掃。義大利工會也要求政府跟進。

歐冷氣普及率 遠低於美國

歐洲的家庭和企業相繼添購冷氣對抗酷暑。據義大利統計局數據，2021年49％的家庭有安裝空調，比率高於2013年的29％。另據產業調查顯示，西班牙和德國家庭擁有空調設備的比重分別為38％和13％。

儘管如此，歐洲的冷氣普及率仍遠遠低於美國，美國高達9成的家庭有冷氣。

科學家表示，隨著溫室氣體不斷在大氣中累積，熱浪在歐洲將變得更加常見和極端。法國拉普拉斯研究所（Pierre Simon Laplace Institute）主任沃塔德（Robert Vautard）指出，高溫是氣候變遷最致命的結果，洪水或暴風雨等其他極端氣候的死亡人數都相形見絀。

沃塔德說：「現在西歐高溫極端事件大幅增加，相當令人擔憂。」