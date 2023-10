新聞提要■歐盟決定解除烏克蘭穀物進口禁令,但遭到波蘭等東歐三國反對,認為這危害當地農夫權益。

精句選粹■Brussels’ decision to lift ban on Ukrainian grain imports into EU is immediately rejected by the bloc’s eastern flank.

歐盟執委會9月中宣布終止烏克蘭穀物出口到歐盟五國的禁令,但立即遭到東歐成員國反對,顯示歐盟內部對於此事意見高度分歧。波蘭、匈牙利與斯洛伐克皆已表態,將單方面限制烏克蘭穀物輸入國內。

這顯示出:布魯塞爾當局與東歐國家在此事抱持不同立場。這也傷害烏克蘭與波蘭之間的友誼,後者在俄烏戰事期間給予烏克蘭許多人道援助。

歐盟表示,烏克蘭同意迅速採取措施防止糧食大量湧入鄰國,包括引進出口許可制度等。只要烏克蘭相關措施發揮效果,歐盟便不會實施限制。

烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示,他已與歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)討論過此事,並對於她的決定表示感謝。

歐盟貿易代表呼籲,成員國應遵守布魯塞爾所做的決定。羅馬尼亞與保加利亞已承諾遵守歐盟決議。

但波蘭、斯洛伐克與匈牙利表示,他們這些與烏克蘭接壤的國家,承受來自烏克蘭低價糧食湧入的龐大壓力。這不僅導致當地農產品價格下滑,更影響農民收入。

波蘭大選 讓烏更尷尬

波蘭國會大選將於10月登場,導致此事變得更複雜。波蘭執政黨法律及正義黨(Law and Justice Party)在鄉村地區大力宣傳,誓言保護生計受影響的當地農民。

波蘭總理莫拉維茨基(Mateusz Morawiecki)表示:「我們將延長此禁令,不會理會其他人反對。因為我們必須保護波蘭農夫權益。」

東歐三國不甩歐盟執委會決定,基輔當局揚言將向世界貿易組織(WTO)投訴。澤倫斯基在社交媒體平台X(原推特)表示:「歐洲團結必須仰賴雙方面。如果他們違反歐盟法律,我們也將以文明方式回應。」

穀物出口對於烏克蘭經濟至關重要,烏克蘭在俄羅斯入侵前是全球第二大穀物出口國。烏克蘭2021年(戰事爆發前一年)輸出約270億美元價值農產品,約占其總出口收入的一半。

俄烏戰事爆發後,俄羅斯封鎖烏克蘭港口,不僅剝奪後者大部分收入,還引發全球糧食短缺擔憂並推升糧價。烏克蘭轉而透過陸地輸送更多穀物到波蘭並改從羅馬尼亞海運出口,但這卻導致烏克蘭與東歐鄰國關係緊張。

借道轉運 有漏洞可鑽

歐盟今年5月以「保護農民」為由,同意對於烏克蘭農產品實施輸入限制。烏克蘭穀物僅能過境東歐五國,不可以在當地市場銷售。

儘管烏克蘭小麥僅借道波蘭轉運至亞洲與非洲客戶手上,但部分小麥仍流入黑市以便宜價格出售,其餘的則滯留當地港口與儲存設施。

現年57歲的農夫德魯戈萊卡(Danuta Dlugolecka)表示,除非價格上揚,否則他們打算將收成繼續儲存起來,轉而依靠積蓄與其他收入過活。德魯戈萊卡表示:「有些人迫於無奈必須賣掉部分收成,但多數人在等待價格回升。」