新聞提要■過去因伊斯蘭文化而禁賣電玩遊戲的沙烏地阿拉伯,近年為了推動經濟轉型而對電玩改觀,立志成為電玩遊戲出口大國。

精句選粹■“Why isn’t there a game, a story, coming out from our side of the world?” he said. “Saudi games can take our culture and spread it around the world.”

今年7月沙國首都利雅德湧入大批外籍旅客。這些外國人多半是年輕人且打扮不像一般遊客,因為他們並不是來觀光,而是來參加全球最大電玩聯賽Gamers8的各國選手。他們之所以遠赴中東參賽,都是被主辦單位沙烏地電競聯盟提出的4,500萬美元獎金所吸引。

今年以《國際足球聯盟大賽》(FIFA)系列電玩專業選手參賽的23歲法律系研究生艾爾拉席德(Majed AlRasheed)表示:「大家對電玩的觀念逐漸改變。我的父母原先認為我無所事事,但是在我贏得第一場聯賽後,鼓勵我展翅高飛試試身手。」

這樣的轉變在伊斯蘭教立國的沙國相當難得。過去數十年沙國政府及社會大眾普遍認為電玩遊戲褻瀆宗教又煽動暴力,當年風靡全球的《精靈寶可夢》及其他熱門遊戲全都遭到沙國禁賣,如今政府卻帶頭投資400億美元發展遊戲產業。

沙國主權財富基金PIF近來接連投資《精靈寶可夢》、《暗黑破壞神》、《碧血狂殺》等熱門遊戲開發商,還對任天堂及藝電(EA)增持股份。

近7成人口會打遊戲

普林斯頓大學近東研究所教授黑克爾(Bernard Haykel)認為,沙國近來積極發展遊戲產業是薩爾曼王儲推動經濟轉型的政策之一。他表示:「發展遊戲產業有助沙國在全球塑造年輕品牌形象,不僅能吸引更多觀光客,還能推動服務業成長,實現經濟多元化的政策。」

薩爾曼王儲自2017年掌權後便提出「2030願景」計畫,旨在降低沙國經濟對石油的高度依賴,擴大投資科技、觀光及其他產業,而沙國最新發展重點之一就是遊戲產業。

沙國政府看好遊戲產業前景的主因是,國內低於30歲的年輕人口占總人口比重超過60%,這些年輕人大多習慣玩手遊。電玩產業顧問公司Niko Partners統計,沙國有近70%人口是遊戲使用者,每年對遊戲支出總額超過10億美元。

在這些愛玩遊戲的沙國年輕人當中,有不少海外留學歸國的精英不甘於消費西方遊戲,立志打造本土遊戲產業。28歲遊戲開發者艾爾薩納(Abdullah AlSanaa)就在2016年創立Advanced Initiative,成為沙國第一批本土新創遊戲公司。

艾爾薩納表示他從小就愛玩遊戲,但無法接受西方遊戲中的阿拉伯人總是扮演反派角色。他表示:「為何沒有一款遊戲是從我們的角度來描寫故事?沙國開發的遊戲能讓本土文化在全球發揚光大。」

Advanced Initiative致力將阿拉伯文化融入遊戲開發,例如一款名叫《Azooma》的遊戲規定玩家在遊戲中要經常稱讚家人,才不用聽家人說教或被叫去做雜事,耽誤遊戲中解任務的時間。

投入資金比健保還多

近年沙國主權基金投入遊戲產業的資金比健保支出還多,但專家認為沙國遊戲產業如欲站上世界舞台,除了需要龐大資金之外還需要更多遊戲開發人才,但因沙國社會過去崇尚醫藥、石油等傳統產業,以致學習遊戲開發的年輕人不多。

沙國政府為了彌補人才漏洞,決定套用沙美(Aramco)的經營模式,利用高薪吸引海外遊戲開發者赴沙國培育年輕工程師。

美國華盛頓州DigiPen理工學院資深副總裁Raymond Yan就被延攬至沙國辦學,協助當地多所大學開設遊戲程式開發課程。他表示:「遊戲產業不是花錢就能買到,必須從零開始打造。」