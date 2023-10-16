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新聞提要■日本企業界近年來展現治理改革，愈來愈多業者願意發放股票獎勵，讓員工作為股東，藉此留住人才並且提升向心力。

精句選粹■Japanese companies warm up to employee stock incentives.

日本航空公司全日空控股株式會社（ANA Holdings）計劃向數千名員工發放價值約6,000萬美元的股票，這也是繼歐姆龍（Omron）、索尼（Sony）等重量級業者後，又一家日企利用股票分紅作為獎勵，為要留住人才，藉此也因應日本監管機關的要求，投入更多心力在於分享股價績效。

全日空擬於今年11月向員工提供每人100股的股票分紅，每股價值約20美元，將近4.5萬員工中約有7成可獲得此獎勵。

日企願意發放給員工股票紅利，也正值日本面臨近年來最嚴重的缺工情況，東京證交所呼籲上市公司應該更多留意自家股價，因為太多日本企業的股價低於帳面價值。

發放公司數 五年多1倍

根據野村證券（Nomura Securities）資料，過去五年，向員工發放的股票薪酬的日本企業數量暴增1倍至966家，以目前上市公司約3,900家為計，所占比重約四分之一。

野村證券股票獎勵解決方案部門首席研究員橋本元美（Motomi Hashimoto，音譯）表示，「我們看見企業詢問量大幅增加，股票報酬對市場來說有正面效果，因股價上漲直接帶動此類獎勵的效益。」

隨著有更多員工成為股東，高層希望藉此鼓勵員工更投入於公司的效率，進而有助於企業獲利增長以及股價表現。

日本企業價值增加，是投資人相當關切的議題，因為該國許多企業股票長期被低估，這使得東京證交所今年3月罕見地要求企業提出改善資本效率的長期計畫。

歐姆龍人資部門總經理田村仁（Hitoshi Tanimura，音譯）表示，該公司推出股票獎勵措施，為要讓管理層、員工和股東站在一陣線。

索尼發言人指出，多年前曾針對一些管理高層推出股票獎勵措施，近期修改架構，讓獎勵內容更具吸引力。

全日空一般事務部高層高野信太郎提到，獲得股票的員工，必須持股至少三年，才能出售或轉讓。他說：「疫情一度衝擊我們公司的獲利，造成許多30幾、40幾歲的員工離開，股票獎勵旨在提升員工的投入程度，鼓舞他們提升企業價值。」

日本前任首相安倍晉三在大約十年前提出的企業治理改革，在此之後，股票獎勵措施（尤其是針對經理人）就變得熱門，因為此類獎金可讓企業有更多稅額減免。

百大企業 仍僅1/4實施

儘管股票獎勵在日本愈來愈受歡迎，但與歐美企業相比仍屬少數。根據顧問公司Human Resources Governance Leaders資料，日本百大企業裡，仍只有四分之一實施股票獎勵，反觀美國或德國企業此比重高達80％以上。

企業採取股票獎金還有另一個好處，就是可以取代在日本企業界常見、卻又遭到批評的交叉持股措施，後者是日企常見的作法，藉由入股策略夥伴以鞏固雙方關係，避免激進投資者出現，但此舉遭到海外投資人的不滿，也令企業面臨監管機關要求必須儘快改善此情況的壓力。