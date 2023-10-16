已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年大陸國產大郵輪建造進程

新聞提要■2023年以來，旅遊業迎接後疫情時代的強力復甦。隨著大陸首艘國產大郵輪即將交付，並於2024年1月1日開始商業營運，不少業內人士關注，大陸即將開啟國產大郵輪時代。

大陸交通部9月19日公布「關於做好全面恢復國際郵輪運輸有關工作的通知」顯示，在上海、深圳郵輪港口試辦恢復國際郵輪運輸的基礎上，將全面恢復進出大陸境內郵輪港口的國際郵輪運輸，宣告大陸港口的郵輪業務迎向復甦。

綜合陸媒報導，官方發出通知的同一日，醞釀多年的大陸首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」也正式宣布，將於2024年1月1日從上海吳淞口國際郵輪港啟航，開始商業營運。一系列消息振奮大陸郵輪市場，許多業內人士認為，到了2024年郵輪市場的「大混戰」，或許才會真正出現開端。

線上旅遊預訂平台同程旅行數據顯示，上述消息公布一小時內，平台上的郵輪搜尋量相較前一日同一時段上漲超2倍，是當天所有度假品類中，熱度攀升幅度最大的項目。

年均郵輪遊客逾200萬人

據統計，2016年至2019年間，大連、天津、青島、上海、舟山、廈門、廣州、深圳、海口和三亞等郵輪港口，年均共接待郵輪近1,000航次，年均遊客總規模超過200萬人。

然而，仍有業者表示，目前國際郵輪在大陸市場仍然缺席，歌詩達郵輪、公主郵輪、挪威郵輪和麗星郵輪等多家國際郵輪企業於疫情期間，相繼取消大陸航線並宣布撤出，且至今暫無回歸該市場的相關計畫。期待在郵輪市場前景愈加蓬勃之際，大陸遊客可以選擇的出遊港口以及郵輪產品，有望進一步擴充和完善。

大陸國產大郵輪自2022年起開始兩艘同建，正在推動郵輪全產業鏈發展階段。近期廣受矚目的「愛達·魔都號」船身全長323.6公尺，總噸位13.55萬噸，船上擁有2,125間豪華客房和套房，滿載可容納5,246名賓客，並配備有大陸最大海上免稅購物中心，以及多場經典喜劇和沉浸式音樂秀等文化體驗。

「愛達·魔都號」是愛達郵輪公司所屬郵輪，該公司前身為中船嘉年華郵輪，是全球最大造船集團中國船舶集團與全球最大郵輪集團嘉年華集團，於2018年在大陸成立的合資公司，具備行銷、商務營運、海事營運、飯店及產品管理、新造船管理等全營運能力。

鎖定東北亞、東南亞航線

航線方面，目前「愛達·魔都號」主要聚焦從上海出發到東北亞的航線，未來還將部署大陸至東南亞國家的郵輪航線，並適時推出「海上絲路」等中長航線布局。

郵輪對大陸的經濟貢獻研究報告預測，若按現有路徑發展，即郵輪市場規模為郵輪經濟成長的唯一驅動力，則郵輪產業對大陸的經濟貢獻至2035年將達到總產出人民幣（下同）2,473億。

而若按高品質發展路徑發展，即市場規模的擴大和郵輪經濟結構的優化，同時驅動郵輪經濟的成長，則郵輪產業對大陸的總體經濟貢獻到2035年將上看5,317億元。

報導引述業內分析指出，延燒三年的新冠疫情，對國際郵輪航線及國際郵輪企業都造成嚴重衝擊，並使行業面臨艱鉅挑戰，能否恢復如初很難預測。但對於大陸郵輪企業而言，的確是難得的發展成長時機，尤其是透過與國際郵輪企業的合作，吸取各方面經驗融合創新將獲益良多。