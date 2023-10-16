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各國民間消費占GDP比率

文／于國欽

自去年秋天以來，我們所聽到的是疫後復甦，民眾報復性消費，好像國內消費好的不得了，然而從長期時間數列觀察，我們會很驚訝，台灣消費動能每況愈下，日漸沉沒，如果這個趨勢不變，蕭條將是未來台灣新常態。

加薪常態難重現

觀察近十年（2013～2022）民間消費，美國平均年增率2.6％，韓國2.0％、台灣只有1.9％，猶記得台灣於1990年代幾乎年年消費成長逾7.0％，加薪、消費是那個年代的常態，可惜的是，那個美好的年代已一去不回。

台灣2000年前後消費占GDP約55％，疫情前降至52％，今年雖有報復性消費，估計也只有48％，民間消費動能大不如前，反觀美國在2000年前後民間消費占GDP約66％，去年雖有疫情仍達68％，歐元區去年也達52％，法國54％，他們民間消費占GDP比率都遠高於台灣。

台灣的消費何以如此疲弱？這一方面是消費傾向較高的中產階級，薪資停滯，尤其是青年人的實質收入還比不上爸爸年輕時，如此消費能力自然高不起來。其次，青年族群，或者說15～64歲這個工作年齡人口，十年來已大減100萬人，這個年齡層非僅是勞動的來源，也是消費的主力。這兩道力量，只要其中一道消失，即足以抑制消費，如今兩箭齊發，自然是雪上加霜，五年後、十年後更不容樂觀。

收入成長停滯拖累消費

何以說五年後、十年後更不容樂觀？原因很簡單，台灣快速老化，老年人不像青年人那麼愛消費，而消費傾向較高的族群（15～64歲）五年後只有1,500多萬人，比現在要再少100萬，十年後更降至1,400多萬，20年後只剩1,200多萬，有消費力的人口一直減少，民間消費豈能不走下坡？

此外，青年人的收入成長停滯，也是消費不振的致命傷，依家庭收支調查，去年30～34歲的青年，平均可支配所得56萬，扣除物價之後的實質所得52萬（以2016年物價指數折算），比1994年大約他爸爸年輕時的59萬，還來得低。經濟發展了20多年，居然兒子比老子年輕時的薪水還低，非常諷刺，也不可思議。

請注意，上述青年人的可支配所得是平均數，並非人人都可以領到這個水準，依薪資中位數統計可知，上班族有三分之二的薪水是低於平均薪資的，趨勢如此，消費何來動能，占GDP比率怎能不逐年下滑？

這樣看來，除非老化與青年低薪這兩個趨勢能改變，否則消費是起不來了，長此以往，民間消費占GDP跌破40％已不遠矣，而隨著消費動能沉沒，蕭條將成為新常態。也許有人會問：這兩個趨勢能否改變？當然有可能，就要看明年選出來的總統有沒有決心，有沒有遠見了。

小檔案■依家庭收支調查，1981年30～34歲所得收入者的可支配所得16.6萬元、1994年45.4萬，2000年51.3萬，2022年56.2萬，以2016年物價指數（CPI）為100.0加以平減，則得出實質可支配所得，依序是29.1萬、59.1萬、60.0萬、52.3萬，如今青年人的實質收入比不上爸爸年輕時。

小檔案■工作年齡人口（15～64歲）今年（2023）9月是1,635萬人，依國發會去年推估，十年後也就是2033年降至1,456萬，20年後也就是2043年將降至1,251萬，占總人口比重依序為69.6％、63.7％、57.8％，消費傾向較高的這個年齡層，其人數快速下滑。