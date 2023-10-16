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阿巴斯：哈瑪斯行動不代表巴勒斯坦人民

  • 中央社

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根據巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社報導，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯表示，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）的行動和政策不代表巴勒斯坦人民。

路透社引述瓦法社（Wafa）報導，阿巴斯（Mahmud Abbas）與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）通話時強調，巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）是「巴勒斯坦人民唯一合法代表」。

「總統再次確認他反對殺害兩邊的平民，並且呼籲雙方將平民、囚犯和遭關押者釋放。」

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