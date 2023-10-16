10／16盤前》這檔高股息ETF將除息 吸睛存股族

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台股今（10/16）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.篩選外資第三季站賣後本月反手回補逾千張，且9月營收年月雙增、KD正向但未過熱之個股，共有中石化、裕隆、一詮、遠東新、金居、十銓、耿鼎、台亞、玉晶光、欣陸、虹堡、美律、映泰、宏達電、華新、旺矽等16檔，外資期間累計買超1,313～2.88萬張。

2.全球地緣政治讓多數國家將半導體視為戰略物資，驅動半導體廠在各大洲展開新一輪的半導體供應鏈布局，雖然去年至今半導體景氣趨緩，但半導體建廠腳步並未停止，挹注台系四大廠務建置股今年營運表現強勁。

包括漢唐（2404）、帆宣（6196）、亞翔（6139）及洋基（6691）2023年營收可望全面續創歷史新高，2024年在半導體供應鏈持續移轉布局帶動下，全年營運展望樂觀。

3.AIGC（生成式人工智慧）帶動雲端運算產業加速擴展HPC／Edge／AI應用與架構之部署，台伺服器廠包括緯穎、廣達旗下雲達及技嘉、華碩、華擎旗下永擎科技、神達，與英業達、緯創、和碩、微星等，均將參與2023 OCP全球峰會，並針對旗下如AI伺服器、HPC／Edge伺服器，或高效液冷散熱解決方案，端出相關解決方案與產品，積極搶攻2024年市占率。

4.華廣（4737）15日宣布，自主開發的連續性血糖儀CGM獲衛福部核准製售，取得進入國際CGM市場門票，未來將與亞培（Abbott）、德康（Dexcom）、美敦力（Medtronic）等國際大廠競爭，搶攻全球市場。

5.通訊射頻檢測廠耕興（6146）9月合併營收為4.04億元、月增1.99％，雖較去年同期減少10.21％，但卻是暌違五個月再次站上4億元大關；今年消費性產品特別是手機市況冷淡，但跟隨AI熱潮興起，業績仍有加溫態勢，法人預期，第四季營運旺季來臨，業績成長動能可望延續至明年首季。

6.受惠中元、中秋預購帶動，食品股包括統一（1216）、大成（1210）、卜蜂（1215）、味全（1201）、南僑（1702）等第三季、前三季營收均創高，樂觀第四季年底前出貨旺季續旺。

7.外資Jefferies最新開啟台系IC設計服務產業基本面研究，看好AI與雲端服務提供商（CSP）需求加持，推升市場規模，加上台系業者樹立高進入門檻，一口氣初評三大指標股，世芯-KY、智原投資評等為「買進」，前者目標價高達3,270元，刷新外資圈新高；創意則為「中立」。

8.全球晶圓代工龍頭台積電法說會開始倒數，法說觀點關乎第四季電子終端需求指引，牽動各方看待2024年半導體、科技業基本面論調。外資摩拳擦掌，鎖定庫存循環、資本支出等八大面向，國際資金屏息以待，備戰台積電法說會，決定下一步動向。（中性看待）

9.法人指出，隨第三季財報陸續揭露，台股將回歸基本面，威剛（3260）、世界（5347）、創惟（6104）等多檔第三季營收季增上櫃股「小兵立大功」，吸引法人搶進，表現強過大盤。

10.近期全球市場受聯準會言論、美債殖利率走勢影響，出現較大波動，但法人觀察，因明確趨勢支撐，儘管面臨市場亂流或雜音干擾，及最新以巴衝突，但根據理柏統計，境外基金過去半年約7成繳出正報酬，前十強更有22％以上表現，全球景氣落底、逐步回溫之際，布局具長線趨勢利基基金，相對從容應對波動多變的市場。

11.矽格旗下晶圓測試廠台星科（3265）為美系CPU、GPU大廠長期供應商，集團在AI、HPC（高效能運算）及車用等需求推升下，有利明年營運動能，台星科也搭上高階矽光子（CPO）題材，傳出美系網通晶片大廠客戶洽詢，後續發展具想像空間。

12.浩鼎（4174）小金雞圓祥生技（6945）新藥開發案報喜，總經理何正宏表示，授權信達（蘇州）治療溼性老年黃斑部病變新藥IBI302，三期臨床試驗首位受試者完成收案，未來若順利上市將享有里程碑金和銷售分潤。

13.台灣矽半導體產業執世界牛耳，而業者近期也大舉投入次世代化合物半導體的研發，台北國際光電週展覽即將展開，環球晶（6488）、穩懋（3105）等公司有備而來。

台北國際光電週將於10月25日至27日在台北市南港展覽一館舉行，主辦單位光電科技工業協進會（PIDA）指出，在本屆的台北光電週系列活動中，台灣領導的化合物半導體大廠將連袂登場，展出新興的次世代化合物半導體研發成果。

14.儘管目前大環境仍受通膨及終端需求不振拖累，然市場對蘋果新機銷售仍抱持樂觀態度，具業績成長蘋概股吸引資金進駐，光學雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）9月營收雙繳佳績，玉晶光營收刷新歷史新高，大立光12日法說會釋追單利多，看好10～11月拉貨動能可望逐月增加。

15.受惠於半導體、高頻無線通訊、散熱等熱門應用需求強勁，提供電腦工程模擬分析的虎門科技（6791）營收也呈現逐季走高的態勢。今年9月、第三季及前三季的營收均創同期新高。展望第四季營運走向，因應旺季效應，可望也會優於第三季。

16.每年的第四季為消費旺季，創造一波年底由消費帶動的拉貨潮，其中電子消費產品，法人預期歷經前段時間庫存調整期後，水位來到相對低檔，聯發科（2454）、矽統（2363）等IC設計業有望迎接旺季補貨潮，挹注營收。

17.總統大選明年1月13日舉行，統計2000年以來台股大選前表現，愈接近大選日正報酬機率越高，其中以選前四個月平均報酬最佳。

法人指出，雙十假期間，以巴爆發衝突，但聯準會又放鴿，台股雖有消費旺季加持，但波動仍將難免，建議逢低布局不追高，透過持有高比重科技股，且有高填息篩選的ETF分散布局，達到進可攻、退可守。

18.洋基工程（6691）今年前三季合併營收為122.93億元，再創歷年同期新高紀錄，且較去年同期大幅成長21.87％，主要受惠半導體、PCB及電子零組件產業等需求提升，高科技大型無塵室機電空調工程合約訂單挹注，以今年第三季底未認列合約收入金額達146.6億元來看，今、明兩年整體營運可望維持穩健的成長動能。

19.元大台灣高股息ETF（0056）10月季配除息在即，掀起存股族加碼潮，合計近一周獲約38億元淨申購，與復華台灣科技優息ETF（00929）買氣不相上下。

法人分析，0056全年合計配發2.2元創歷史新高，除反映配息能力長期成長，若以目前水準估算，可每年2.2元穩配兩年無虞，為三大高股息ETF最為穩定。

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20.傳統鋼廠今年因鋼市景氣降至冰點，業績多半呈現衰退，不過涉足軍工、航太領域的產品，反而訂單無虞，包括中鋼（2002）、榮剛（5009）、豐達科（3004）等業者均在軍工或航太領域有發揮，成為穩定的利基點。

21.生醫光電（檢測）在生物醫學領域中，扮演日益重要的角色。在今年的光電週中，特別規劃光電檢測專區，匯集了光譜儀、光學影像檢測、紅外熱像等技術感測，成為展覽亮點。

主辦單位光電科技工業協進會（PIDA）指出，在此次光電週的生醫光電（檢測、治療、影像、遠距照護）的主題專區，邀集台灣生技產業促進協會（生醫所）、亞太生醫器材協會及國家生技醫療產業策進會共襄盛舉。

22.喬山旗下健身器材、行銷通路及按摩椅，儼然成為集團「三足鼎立」事業，喬山總經理羅光廷表示，Fuji Medical Instruments MFG（富士醫療器）公司股票上市案，規劃明年中送件，期望2025年在日本股票上市，可望成為喬山集團第二家上市公司。

23.電子支付業者競爭進入白熱化階段，根據金管會統計至今年8月底止，電支帳戶使用者人數已達2,570萬人，月增41.8萬人或1.65％，會員數持續成長帶動下，電支業者三大主要業務包括代收付、小額匯兌轉帳、儲值金額，均持續較上月成長，顯見國內「嗶經濟」已深植人心。

24.即使房市景氣轉弱、建商普遍對取得土地態度趨於保守，不過全台「推案王」寶佳機構仍持續布局基期低、正值發展初期的新興重劃區土地。據實價登錄顯示，寶佳機構今年8月以27億元買下桃園桃合福林重劃區4,916坪土地，成交總價改寫桃園土地市場今年最高價紀錄。

25.中台灣餐飲集團疫後展開海外布局，最愛日本、東南亞、美國！其中，鼎王瞄準越南國民愛吃火鍋，旗下「無老鍋」品牌已插旗越南；築間旗下「築間幸褔鍋物」規劃進軍日本、美國及東南亞；古典玫瑰園旗下手搖茶品牌「先喝道」則鎖定美國休士頓；黑沃咖啡攜手馬來西亞福庫國際，搶食東南亞「黑金」市場！

26.隨著大陸傳統車企加速朝向智慧電動化轉型，研發成為致勝關鍵，人工智慧演算法相關人才更是各家爭搶對象。業內人士表示，過去傳統車企招聘的人才大多是機械、汽車工程、交通運輸等專業，現在校園招聘時愈來愈關注軟體工程，包括人工智慧專業的人才。

27.中華電信三大面向推動ESG，董事長郭水義接受本報專訪表示，從採購綠電等再生能源的短約、長約等購電計畫，購買電動車以全面汰換逾5,000輛工程車及公務車，以及透過加入IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）組織建構全光化傳輸網路等積極作為落實淨零目標，內部推估2030年之前，投資將達數百億元規模。

28.台鐵公司明年1月1日掛牌，交通部長王國材看好土地開發，評估帳面資產8,000億元至少翻5倍達4兆元，預計2027年就能轉虧為盈，直言台鐵每塊地都是「金雞母」，全台240個車站都位處最精華地區，各地小站、倉庫及宿舍都要積極開發。

29.疫情退去，觀光產業終於走過寒冬。交通部長王國材接受本報專訪時指出，預計12月中旬就可提前達陣今年設定的600萬旅客來台目標，明年更要翻倍衝刺1,200萬人次。至於何時解除陸客團客禁令？他斷言「明年有機會」，希望明年是個「新的開始」，屆時也會水到渠成全面恢復兩岸航點。

30.歐盟10月起展開碳足跡盤查，為2026年課徵碳稅作準備，台灣也計畫2025正式開徵碳費。線纜業雖未列入首波課稅清單，但華新、大亞、華榮等線纜廠因屬用電大戶，率先在廠區屋頂建置太陽光電廠因應。

31.協易機械、友嘉集團、台中精機、永進、東台、台灣瀧澤、程泰集團等台灣工具機業者，競相開發節電新機型應戰；上銀在設計及生產過程，減少碳排放量。台灣工具機暨零組件公會更攜手工總，合作建置國內首條工具機減碳供應鏈。

32.輝達創辦人黃仁勳傳本周將再度訪台，據了解，此行參加鴻海科技日及拜訪關鍵供應商，外界盛傳，本次黃仁勳來台是為明年底將問世的B100新產品造勢與固樁，然包括輝達在內的多家業者對外皆不發表評論。由於黃仁勳今年五月旋風訪台，帶動相關族群股價大漲，本次雖然沒有公開行程，但仍是市場關注焦點！

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B.利空因子：

1.經濟學家與市場策略師預期，以巴衝突加劇恐對於全球市場帶來連鎖反應。他們密切觀察是否有更多國家捲入這場衝突，因為這可能進一步推高油價並使得資金湧向避險資產。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）資深研究員卡希爾（Ben Cahill）表示：「這場衝突似乎正朝著大規模入侵加薩地區與重大傷亡的方向前進。每次有此等規模的衝突，市場必定有所反應。」

2.國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）14日警告，以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」爆發衝突，恐為全球經濟增添不確定性。

3.歐盟排放交易體系（ETS）明年元旦上路。海運大咖馬士基、達飛、赫伯羅特宣布，明年起開徵ETS附加費，粗估每20呎櫃附加費7至105歐元，其中遠東到西北歐估收費12～20歐元，馬士基每40呎乾櫃收費70歐元、冷藏櫃收費105歐元，另遠東到地中海每20呎櫃收費7～30歐元，長榮等國內航商尚未確定。

海運進入高成本時代，航商在各航線配置船舶數量、航行路線、綠色船舶、單位成本都不同，目前試算ETS附加費差異也大，不只墊高營運成本，進一步拉大成本差距，大型航商擁有較多競爭優勢，恐掀起新一輪運價戰乃至淘汰賽。

4.以巴衝突緊繃升高，引發市場擔憂油價蠢動竄升。台塑化分析，以、巴兩國都未產油，對油品供給不會造成直接影響。明年適逢美國總統大選，穩定油價及通膨是各方共同訴求，以當前美國排除伊朗參與的宣告看來，衝突應會盡力控制在加薩走廊。

尤其美國持續放寬對委內瑞拉管控，也與沙國協商，解決油市緊繃的因應籌碼提高，預期油價短線內會在每桶85～95美元價位震盪。

台塑化認為，除非戰火擴大至伊朗或其他中東產油國，那油價確實有可能飆破每桶100美元關卡，否則第四季進入用油淡季，油價表現多較第三季趨緩，但因油市空方對以巴衝突惡化也不敢輕忽，且有產油國減產協議，有利油價下檔支撐。（暫中性看待）

5.受美升息影響，境外金融中心獲利全衰退，根據金管會統計，前八月銀行、證券、保險三大境外中心稅前盈餘13.2億美元，較去年同期衰退23％，其中證券國際業務分公司（OSU）虧損擴大，保險國際業務分公司（OIU）年減逾7成。因美國11月還有升息機會，美元續強效應，三大境外金融中心今年獲利估衰退，且將是連三年衰退。

6.去年僅賣出3張保單的壽險國際保險分公司（OIU），今年走出谷底，前八月賣8張保單，主要是新冠疫情管制已解除，國境開放後境外人士可入境簽署保單，但美國大舉升息，保單升息卻不如預期，加上「主力大戶」陸客仍未開放全面來台，OIU銷售還未回到疫情前的水準。

7.美國聯準會（Fed）維持政策利率高檔，但保單升息未如保戶預期，加上投資型保單禁令上路，銀行轉賣美債，造成資金排擠，銀行銷售保單銳減，9月銀行通路貢獻壽險新契約保費不到200億元，累積前九月僅1,878億元，今年銀行通路銷售不僅不到3,000億元，更可能創2007年以來的17年新低。

8.特斯拉預定18日公布上季（7至9月）財報，但分析師多半看衰獲利表現，因為年初以來特斯拉電動車頻頻降價。另一方面，特斯拉電動卡車Cybertruck遲遲不出貨也讓投資人失去耐性，期盼公司高層能在18日報告最新生產進度。

9.國際貨幣基金（IMF）亞太部副主任潘斯（Sanjaya Panth）14日在摩洛哥舉行IMF與世界銀行年會期間接受媒體訪問時說，日圓近期跌勢是基本面帶動，看不到任何理由會逼使日本干預匯市來支撐日圓。

日圓兌美元匯率13日反彈0.15％收149.582日圓。其自7月中走貶以來已累計大跌8.4％。近期匯率一再逼近150日圓水準，日本財務大臣鈴木俊一13日表示若日圓過度貶值就有干預匯市可能。

10.隨著國際地緣政治衝突升溫，近年各國在關鍵資源上動作頻仍。近日傳出，資源大國澳洲正考慮對關鍵礦產清單進行重大調整，可能將鐵礦砂、鋁土礦、焦煤等大宗商品列入名單。特別是在這次調整的考慮因素中，澳洲方面再次提及中國因素。