遠雄人壽蹲點偏鄉教育 引領探索永續與理財

遠雄人壽持續5年推動「遠雄愛不落」偏鄉關懷計畫，攜手各領域Mentors帶領偏校學童展開一連串探索之旅，今年40位志工再度入鄉關懷高雄阿蓮國小峰山分校學童，公平對待每一個孩子。此次更與社會企業玩霸教育合作，推動「一起玩霸」環境金融桌遊課程，結合氣候變遷與金融理財，帶著學生邊玩邊學，透過遊戲認識台灣豐富陸地與海洋生態，同時加入金融理財元素，啟發創造力與思考力，讓偏鄉孩子變得更強。

偏鄉學習資源不足，以複雜的氣候變遷環境教育議題而言，對於偏校老師或學生都是陌生的，為此，遠雄人壽攜手擅長環境教育桌遊設計與教學的玩霸教育創辦人蘇思揚老師，客製大型展版桌遊，每一組玩家皆代表不同的國家。小朋友和志工都會分配到一個職位負責不同的任務，如財政部長掌管金錢、環境部長保護國家環境，首先必須到銀行進行土地與房屋買賣，透過推動國家建設土地，小朋友可學習如何分配收入與支出。然而蓋房子會產生二氧化碳，當製造的污染增加、碳排升高時，會造成整體環境升溫，累積到一定程度時就會觸發天災卡，「天災卡」會造成城市被摧毀、金錢損失，這時小朋友透過王國內各種角色，運用手上的「減緩卡」和「調適卡」去思考因應天災的對應方法。如極端天氣造成森林受到風暴、乾旱和野火的威脅，使貓頭鷹棲地減少，這時即可運用田間架設貓頭鷹棲架、林地掛置貓頭鷹巢箱等調適卡因應，最後以賺到最多資產者為獲勝方。

「一起玩霸」環境金融教育桌遊運用模擬真實情境與角色扮演的方式，讓學生在遊戲中自然而然了解氣候變遷議題，雖然每組玩家所代表的國家是競合狀態，但不管在破壞或減緩層面，都需要所有人共同承擔，展現「地球其實只有一個」的事實，並從遊戲中培養解決問題與團隊合作能力。

相隔一年，遠雄人壽志工們再次來到阿蓮國小峰山分校，並贈送貓頭鷹生態繪本及一學期營養餐盒，看著學生們變高變壯，就像自己的孩子一樣，志工發自內心露出開心表情，他們也親寫激勵小卡放入麵包餐盒，獲得同學們熱烈迴響踴躍上台分享感言，最後大家互相擁抱，依依不捨相約明年還要再見。「遠雄愛不落」偏鄉關懷足跡已遍及台南、高雄、屏東、花蓮、台東等地，提供26所偏校逾5,000份由憨兒們細心烘焙的愛心餐盒，接下來12月將前進台東寧埔國小，持續推廣「一起玩霸」環境金融教育桌遊，強化對弱勢金融消費者的保護，實踐「SDG4優質教育」、「SDG10消除不平等」聯合國永續發展目標，擴大社會共融影響力。