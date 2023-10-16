「這國」半導體成功機會大！張忠謀曝關鍵

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【中時新聞網】全球各國爭相推動半導體產業發展，台灣「護國神山」台積電已是國際間爭相合作的可靠夥伴。不過台積電創辦人張忠謀憂心，台灣半導體環境在20至30年後，不會像現在這麼有利，同時也點名日本是較理想的半導體供應鏈重建地。相關話題引起PTT網友熱烈討論。

92歲的張忠謀14日在台積電運動會後暢談國際半導體產業現況與進展。他以53年前在德儀負責半導體業務的經驗為例，指出當時敲定在日本九州興建封測廠，該廠後來運作良好，且考慮到九州土地與水電較為充裕，加上日本工作文化向來勤奮，因此認為日本半導體產業比較有機會成功。

張忠謀雖認為，新加坡也是晶圓廠營運的理想地點，但由於地方太小，且資源不夠，相比之下，日本是比較理想的地方。

對於張忠謀的說法，PTT網友有人認同，「日本除了地震，還真的沒甚麼缺點」、「別忘了日本是上世紀晶片霸主，底子就在那」、「日本半導體本來就不弱 化學原料跟光阻劑獨一檔」、「日本未來靠台積了 有眼光的人就看的出來」，但是批評的人也不少，「日本夠奴棒棒」、「其實日本人現在做事已經沒這麼敬業了」、「日本的肝更健康」、「日本的缺點大概是精英都讀文組吧，誰跟你讀理組賣肝。賣肝精英不加入的話也搞不起來」。