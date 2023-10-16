白易弘｜留意IC設計及AI自駕概念股

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國際情勢：

以巴衝突讓中東局勢越趨緊張，過去中東區域紛爭經驗顯示，若擴及區域周邊國家，將導致油價上漲與股價下跌。美股四大指數上週五在以色列要求加薩人南遷消息傳出後，費半指數與那斯達克科技股指數收黑跌逾1%，結束近期反彈走勢。黃金期貨上周五則因避險需求增跳漲逾 3%，收復 1,900 美元整數關卡，全周共計上漲 5.2%，一口氣大漲約 100 美元。

台股盤勢：

加權指數上週在漲過季線後，上週五回測季線收黑棒，外資隨著台幣止貶回穩恢復買超回補電子權值股，投信持續買超。AI族群指標股如：廣達(2382)、奇鋐(3017)與技嘉(2376)弱勢不振。第四季為傳統電子旺季，預估電子族群可望率先止穩反彈，可關注IC設計族群與汽車自駕PCB族群。

本週焦點個股：

聯陽(3014)：

9月營收6.5億元，年增87.32％，隨PC／NB庫存消化漸近尾聲，持續受惠相關急單及回補庫存挹注九月營收呈現年月雙增；聯陽過往毛利率保持在5成以上，產品競爭力強；中長期公司將持續耕耘USB Type-C PD、HDMI 2.1 Retimer、TCON、SoC等新產品，有望成為未來營運新動能。

高技(5439)：

9月營收3.49億元，年增38.32％，高技去年同期因客戶長短料因素，下單較弱，營運動能較淡，今年缺料問題改善，帶動營收持續成長。展望第四季，受惠AI伺服器與交換機、電動車及儲能應用等成長趨勢，在網通、車用市場訂單穩健挹注營運動能，有機會優於上半年。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。