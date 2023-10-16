1016群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

(1).以哈衝突更新與評析

2023/10/1310:48Bloombeg

以色列要求聯合國在24小時內撤離加薩走廊北部居民至南部

超過100萬巴勒斯坦人北部

加薩人口密度與香港差不多

對付哈馬斯，以色列軍力具有絕對優勢(95%)

有沒有什麼情境，會讓以色列的軍事優勢失勢(5%)？=為什麼以軍遲未展開地面進攻？

解釋一：斷水斷電還不徹底，撤離平民還在進行，時候未到解釋二：軍事情報蒐集還不完整，無法建立完整的作戰計畫/形成終戰指導

解釋三：加薩走廊的地面戰等於城市巷戰，以軍成本過高※解釋一、二、三可能同時成立※下列可能讓以軍優勢下降：直播/輿論、拖很久(>2個月)、高消耗

2023/10/1506:32Blomberg

以色列全面進攻迫在眉睫；中美外長通話；拜登與阿巴斯、內坦雅胡通話；數萬人倫敦集會、支持巴勒斯坦；以方承認，事前得到情報。

2023/10/1514:59Blomberg

特拉維夫和以色列南部連夜遭遇火箭彈襲擊，以色列國防軍襲擊了加薩北部及其周圍的目標；損失不明。敘利亞機場遭以方癱瘓。

(2).美國密大消費者信心與企業財報

密大消費者信心：美國消費者對未來一年的通膨預期在10月初大幅上升，導致美國人對其財務狀況的看法和信心都急劇惡化。如果擔憂繼續成長，消費信心將受衝擊。

消費者預計未來一年物價會上漲3.8%，為五個月來最高。

美國企業財報

標普500指數可能會出現自2022年第三季度以來首次年比盈利增長。

截至周五(10/13日)，標普500指數報告第三季度的盈餘年比增長0.4%。

美國政府關門之眾議院議長人選

在與共和黨人進行了幾天爭議頗多的會談之後，美國眾議員SteveScalise周四(10/12日)放棄了眾議院議長角逐之旅。共和黨計畫周五上午再次開會討論下一步行動。

共和黨領導階層週五(10/13日)宣布，提名保守強硬派的喬登(JimJordan)為眾議院議長候選人。喬登在433議席的眾議院須贏得多數支持，才能當選議長。

聯準會費城Harker

週五(10/13日)稱通膨正在下降中，並重申他贊成維持利率不變，除非數據發生急劇變化。他還稱，償債成本大幅上升正在給美國預算赤字帶來「切實的壓力」。

聯準會前官員Bullard

前聖路易斯聯儲銀行總裁JamesBullard週五(10/13日)表示，投資者對通膨問題過於自滿，如果通膨再次開始升溫，聯準會可能不得不將利率提高至6.5%。

財政部長葉倫

葉倫周五(10/13日)表示，儘管的最新CPI顯示住房成本上漲，但她仍相信美國房屋通膨將繼續緩解，只是此過程還需要一點時間。

葉倫與Bullard都在IMF/摩洛哥

IMF與世界銀行在摩洛哥舉行年會，重要國家財經高層官員多與會。

義大利Visco：無跡象表明義國公債利差達到需要歐央行干預的程度

拉脫維亞Kazaks：歐洲央行改變PEPP的決定應該是漸進的

拉脫維亞Kazaks：歐央實現物價目標的道路狹窄，導致升息仍持續

立陶宛Simkus：重新審視PEPP指南的條件已經成熟

IMFGopinath：世界疲軟的成長前景“令人不安”

荷蘭Knot：宣布戰勝通膨還為時過早

路透社：歐央官員著眼於削減銀行存款支付的新措施(提高準備金)

德國財長Lindner：不要低估德國的經濟潛力

德國Nagel：德國不是歐洲“病夫”

歐央總裁Lagarde：正在評估加息效果，必要時將再次採取行動

日本財長鈴木俊一：告知G20可能有干預匯市必要

斯洛伐克Kazimir：堅定不移的歐洲央行將堅持高利率水平

馬爾他Scicluna：歐洲消費者將拯救經濟

德國Nagel：通膨上行風險仍然“相當存在(相當顯著)”

中國人行行長潘功勝也參加IMF與世銀年會，會見美國聯準會鮑爾、美財長葉倫與歐央拉嘉德

歐央總裁Lagarde：週六(10/14日)表示，歐元區基礎通膨依然強勁且薪資漲幅處於「歷史高位」

(3).中國三組數據、一種感受

中國9月CPI零成長，重返通貨緊縮邊緣，PPI也持續下滑，令人們更加擔憂政府是否需要提出更多支持措施，以維持經濟成長。

房地產危機和信心低迷，導致中國經濟欲振乏力；黃金週旅遊與支出不如預期。

中國9月份出口年比仍下滑，反映出全球對中國製商品的需求有所改善，但海外需求可能持續承壓。

中國9月份進口年比仍下降，雖然較8月份降幅小幅縮小，但在油價反彈導致進口額上升之際，數據仍表明需求疲軟還在困擾著中國經濟。

中國9月份社會融資增幅超預期，地方政府加大力度發行基建債券，政府還放鬆了房貸限制以提振房地產需求。中國央行(人民銀行)指出，下階段，人民銀行將進一步實施穩健的貨幣政策，密切觀察前期政策效果，加速推動政策生效。

據《彭博》引述知情人士透露，經過數月研究及近期與業界至少兩輪討論後，中國有關監管部門建議設立一支由國家支持、總規模數千億元人民幣的平準基金，透過直接干預市場的方式，提振投資者對A股市場的信心，類似於2015年「國家隊」進場買A股救市的操作。

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