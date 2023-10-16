《其他電》鴻海布局量子科學 離子阱實驗室啟用

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)宣布位於新店寶高智慧產業園區的鴻海研究院「離子阱量子計算實驗室」15日正式啟用，全台產業界首座量子電腦開發中心正式亮相。實驗室未來將投入新世代人工智慧（AI）與車用相關技術所需的高速計算能力，為集團量子科技領域布局打下穩健基礎。

鴻海指出，新啟用的離子阱量子計算實驗室由鴻海研究院耗時近2年時間規畫打造，將致力發展基於離子阱平台的通用型量子電腦，並投入關鍵技術研究，包括量子操控、可擴展的電腦架構、集成微離子阱和光電子電路的半導體晶片等。

同時，離子阱量子計算實驗室亦將結合鴻海集團在精密製造、半導體及封裝的優勢能力與人才培養，加速量子硬體技術開發，進一步賦能周邊科技產業。透過投入新世代AI與車用相關技術所需之高效計算能力，為鴻海在量子科技領域布局打下穩健基礎。

離子阱實驗室主任林俊達表示，量子計算絕對是下個世代的「聖杯」，但技術需要反覆試錯、累積經驗，且需要人才、資源、技術高度整合。此實驗室為台灣產業界重要的實驗場域，鴻海研究院將持續致力投入，並串連國內外產官學技術，以創造出業界肯定成果。

鴻海研究院自2020年成立以來致力為集團推動3+3領域布局，瞄準基礎科學研究引領未來趨勢，除了量子計算外，也聚焦量子通訊與後量子資訊安全等重要議題。隨著技術逐步成熟，也會促成產業典範轉移，協助集團掌握未來新科技與新市場契機。

鴻海指出，離子阱實驗室去年已與鴻海集團C事業群合作研發製作出首代單區刀鋒型離子阱核心，今年進一步升級技術推出新一代多區型離子阱，將於18日的2023鴻海科技日（HHTD23）中展出。

鴻海透過鴻海研究院在新店興建離子阱實驗室，扎根前瞻科技軟硬體設備，積極參與區域和國家前瞻科技發展，同時促進相關領域的人才培育。預期離子阱實驗室啟用將促進產學合作，加強與各大學術和研究機構合作，共同推動科技創新，為台灣產業升級注入新動力。