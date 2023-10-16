美科技股下挫 法人：台股關注以巴戰爭變數

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美科技股下挫，台股13日守住季線，週線連3紅，台指期外資淨空單減少。法人指出，本週台股聚焦18日鴻海科技日、19日台積電法人說明會，國際股市關注以巴戰爭變數，預期市場態度轉趨謹慎。

美國通膨疑慮未解，加上市場擔憂以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）戰爭擴大，美股13日多數收跌，其中科技股跌勢明顯。道瓊工業指數終場上漲39.15點，或0.12%，收在33670.29點，標準普爾500指數下跌21.83點，或0.50%，收在4327.78點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌166.99點，或1.23%，收在13407.23點，費城半導體指數下跌95.654點，或2.70%，收在3452.970點。

台股加權指數13日下跌43.34點，收在16782.57點，守穩季線16697點，成交值新台幣2986.07億元。三大法人同步賣超，合計賣超86.05億元，其中自營商賣超19.03億元，投信賣超6億元，外資及陸資賣超61.02億元，投信終結連48個交易日買超。

在台指期淨部位，三大法人13日淨多單增加1627口至3898口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少409口至468口。

本土期貨法人指出，本週台股聚焦18日鴻海科技日、19日台積電法人說明會，美股關注19日電動車大廠特斯拉（Tesla）財報、以及以巴戰爭變數，預期市場態度轉趨謹慎，大盤逢高遇壓震盪難免，後續觀察量能是否維持。

台積電創辦人張忠謀14日在台積電運動會受訪，憂心未來20、30年後的台灣，半導體製造環境可能轉變，他認為，半導體產業已沒有全球化，台積電未來幾年挑戰可能比過去更嚴峻，但相信台積電應該可以克服。

竹科管理局辦理龍科擴建計畫，攸關台積電2奈米以下先進製程用地，根據當地反對人士組成的自救會指出，擴建案引發社會爭議，台積電決定放棄設廠計畫。竹科管理局14日表示，有多家半導體廠希望能在龍潭園區周邊發展。

台灣國際智慧能源週18日登場，跨足新能源領域的台泥企業團、台塑新智能將展現成果。其中，台泥將展出結合水泥本業研製的專利儲能櫃，台塑新智能將秀出明年量產的國產電芯技術。