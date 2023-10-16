中國累積龐大泡沫 謝金河曝恐步日本後塵 台商們小心了

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【中時新聞網 邱怡萱】近來日幣與人民幣持續貶值，財信傳媒董事長謝金河以「匯率在不知不覺中牽動國家命運」為題在臉書發文指出，1994年發生在大陸的匯改大變化，接下來可能在日本發生。他預言，大陸則是在累積龎大泡沫後，台商在大陸的經營也會越來越吃力。

謝金河表示，觀察過去30年的國際匯率趨勢，關鍵時刻出現在1994年，當時朱鎔基當總理的時候，人民幣進行匯改，取消外匯券、匯率併軌，外匯券原來5.76釘住美元，後來人民幣官價在8.77價位，而市場黑市交易已經在12兌一美元上下，人民幣大幅貶值，讓經濟處在相對低基期的大陸產生無限競爭力。

90年代，時任總統李登輝鼓勵台商南進，最後，台商全部變成西進，原來南進的資金被人民幣貶值吸引，最後引爆亞洲金融風暴，東協國家一蹶不振。謝金河說，之後大陸經濟有如裝上渦輪馬達般，從此奔馳30年。

謝金河提到，大陸經濟在經過30年奔馳後逐漸減速，大陸的經濟總產值從1985年的3,060億美元，到1989年日本泡沫經濟的時候，終於跑到1兆美元，今年到18兆美元，反觀日本在1989年時GDP已經跑到6.6兆美元，到去年剩下5.1兆美元，日本等於坐在地上30年。

謝金河強調，接下來大家要注意，1994年發生在大陸的匯改大變化，可能在日本發生，當日圓從75.35在不知不覺中貶到151.94，眾多敏感的資金會源源不絕流入日本，而大陸則是在累積龎大泡沫後，逐漸步上日本後塵，經濟開始出現困難調整，台商在大陸的經營也會越來越吃力，這是我們面對的大時代。