倫飛攻漲停 台積電挫低 台股早盤下跌逾百點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

市場擔心以巴衝突升溫，將導致國際油價高漲，引發通膨壓力再起隱憂，美科技股走弱，台股16日指數開低，跌落16,700點整數關卡，目前暫報16,651點，下跌130點，權王台積電（2330）股價下跌9元，來到544元，盤面亮點股包括創威（6530）、倫飛（2364）、驊訊（6237）等中小型股亮燈漲停。

美股上周五四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲39點，或0.12％，收在33,670點；標普500指數下跌21點，或0.50％，收在4,327點；Nasdaq指數下跌166點，或1.23％，收在13,407點；費半指數下跌95點，或2.70％，收在3,548點。

受到近期能源價格與市場利率劇烈波動影響，由68.1大幅回落至63.0、創5個月來新低。此外，投資人擔憂以色列與巴勒斯坦的衝突擴大，壓抑四大指數開高後震盪走低，收盤僅道瓊指數小幅上漲，費半指數更是重挫2.7％。

統一投顧分析，雖然上周多位Fed 官員聯袂放鴿，一度讓市場對於11-12 月升息預期降低。但市場擔憂以巴衝突擴大，油價急漲通膨再起，地緣政治可能失控，恐慌情緒增溫。

不過，在歐美進入消費性旺季，中國製造業走出谷底，財報旺季來臨，加上台股選舉行情啟動，中多行情延續。短線上，台股指數站上所有均線，技術面翻多，且本周有台積電法說及鴻海科技日加持，操作上選股不選市，可逢低布局獲利貢獻度高的AI 類股、IC 設計、網通及光通訊、消費性電子、記憶體、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。