新光鋼旗下前端離岸風電17日興櫃 每股參考價66元

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新光鋼（2031）配合政府再生能源發展政策，積極開發耐腐蝕光電支撐架系統及離岸風力發電水下基礎設施之供應鏈製造與相關材料供應，18至20日將在台灣國際智慧能源週南港展覽館I0416展位實體展出，而位於嘉義義竹漁電共生第一階段預計明年第二季商轉，此外新光鋼子公司前端離岸風電（7702）預計17日正式登錄興櫃戰略版，掛盤參考價每股66元。

新光鋼鐵配合企業轉型的腳步，2012年起從鋼材供貨，跨足綠能商機，包括離岸風電水下基樁生產、太陽能支撐架供應及電廠投資等。近年來更配合政府凈零路徑之策略，投資綠能事業及參與太陽能光電及離岸風電電廠之建置。此外，新光鋼鐵也將企業ESG列為公司經營政策之一，更以「建設美麗新台灣」 為自我期許、視責任鋼鐵為己任。

新光鋼鐵在太陽能光電產業的材料供應方面，與上游鋼廠合作開發與行銷適合台灣海島型運用的鋼材，導入「ECOGALNEO」鍍鎂鋁鋅鎳高階鋼材，從煉鋼、軋鋼至出貨一貫化品質管理，該產品具有超平滑表面、結構用與高強度的特性，可以直接外露使用，目前已廣泛運用於光電支撐架結構，2018年導入台灣至今已銷售約當1G.W.案場裝置容量所需要之用鋼量，優異的耐腐蝕性與高強度特色，提供業主更安全、更經濟的鋼材選擇。

去年新光鋼鐵太陽光電產業相關材料與支撐架供應數量，約當為440M.W.光電案場所需要的鋼材用量，其中純材料供應為320M.W.，支撐架組120M.W.，期望未來2至3年內能協助台灣太陽能光電案場建置之裝置容量再達另外1G.W.。

再生能源投資方面，新光鋼轉投資向陽多元光電於去年4月完成全國裝置容量之450M.W.升壓站供未來案場建置併聯使用，並配合政府擴充電網之政策，供未來漁電共生案場併聯使用。去年8月完成嘉義義竹漁電共生第一階段132M.W.的88.8億元聯貸案，預期第一階段光電設施之建置將於今年第四季完成全案併聯，明年第二季正式商轉。

此外，新光鋼子公司前端離岸風電則將於17日在興櫃戰略版正式登錄，掛盤參考價每股66元，該公司主要業務包括風力發電水下基礎的水下基樁設備製造，例如大彰化離岸風場、彰芳暨西島風場、台電離岸風力發電二期計畫風場、海龍二號風場等都是前端離岸風電水下基礎的實績。

前端離岸風電去年營收1.98億元，EPS為0.24元，今年表現大躍進，上半年營收已達4.99億元，EPS增加到0.82元，下半年業績仍看好。