輝達黃仁勳真的又來了 訪台首站揭曉 沒買麻花捲改吃這美食

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【旺得富理財網 李宗莉】輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳5月旋風訪台，帶動AI概念股發燒，對黃本周是否再度訪台受關注，而在周三（18日）出席鴻海科技日前，已有民眾在寧夏夜市捕捉到野生黃仁勳的身影，傳出昨（15）日黃仁勳就悄悄現身寧夏夜市，還有粉絲送上炸魷魚與他分享，並有攤商透露黃稱薑汁番茄盤是懷念的童年滋味。

根據多家媒體報導，有民眾在昨晚9時許，在寧夏夜市巧遇黃仁勳，此次黃未穿招牌黑色皮衣，而是改穿黑色夾克。律師陳振瑋透露，當晚在豆花店門口看到很多外國人排隊，往裡頭一看發現黃仁勳本人，一開始不敢相信，沒想到黃看到後，主動招手邀請合照，他則請黃吃酥炸魷魚，黃也開心收下。

此外，還有詹記水果老闆的兒子在臉書曬出照片，表示黃是台南人，對自家的薑汁番茄盤情有獨鍾，但可惜粉絲太多太熱情，對方沒時間好好坐下來吃水果。

事實上，鴻海科技日將在18日舉行，創辦人郭台銘因選舉因素不出席，但集團則透露有重磅嘉賓，外傳就是黃仁勳，外界認為將揭露更多合作細節。

而黃仁勳5月來台時，除了現身台大畢業典禮與電腦展發表專題演講，手拿麻花捲逛夜市的照片也被瘋傳，可見AI教父親民的一面，而他這次沒去饒河街夜市，改逛寧夏夜市，同樣掀起轟動。