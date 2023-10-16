《電零組》晶技前9月每股稅前盈餘5.1元 董座：明後年石英元件業可期

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【時報記者張漢綺台北報導】石英元件廠晶技(3042)自結前9月每股稅前盈餘為5.1元，晶技預估，第4季營收可望維持水準，下半年營收可望較上半年兩位數成長，下半年毛利率可望維持或略優於上半年，晶技董事長林萬興表示，在AI及EV推動下，明年及後年石英元件產業值得期待。

美國及大陸等智慧型手機品牌廠新機拉貨啟動，且車載訂單增溫，晶技自結9月合併營收為11.12億元，年減3.1%，營業淨利2億元，年減5.7%，稅前盈餘為2.83億元，年減35.9%，單月每股稅前盈餘為0.91元；累計前9月合併營收為78.14億元，年減23.1%，營業淨利為12.32億元，年減43%，稅前盈餘為15.8億元，年減45.4%，每股稅前盈餘為5.1元。

晶技表示，目前看起來，第4季營收可望與第3季相近，上下半年營收比預估為44:56。

AI應用普及，帶動高階產品石英晶體與晶振需求，晶技在2到3年前就開始參與AI相關產品研發設計，包括Nvidia等GPU及半導體廠，晶技都是他們的供應商之一，去年AI相關佔晶技營收比重約9%，預估今年可望攀升至12%。

在車用電子方面，目前晶技在車用石英晶體市佔率為10%，晶技目標是2025年市佔能倍增至20%。