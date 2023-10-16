台股被「以巴」掃到 跌逾百點失雙線

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【時報資訊 李慧蘭】受國際戰事影響，美股上周五跌多漲少，科技股為主的那指與費半指數相對傷重，台股ADR隨之走弱，加上經濟學家與市場策略師預期，以巴衝突加劇恐對於全球市場帶來連鎖反應，IMF也示警全球經濟不確定性升高，今早日韓股市繼續走低，惟美股期指卻翻紅走高。

台股上周受惠外資買超411億元助攻，突破季線，但成交量未能跟上，而新台幣貶幅也呈現擴大。今早受以巴衝突升級干擾，三大期指全數開低，隨後大盤開低69.64點、為16712.93點。在半導體族群、AI概念族群領跌，金鋼航等主要傳產類股也偏空下，大盤跌點快速放大至逾百點，5日線、季線同步失守，回防16650點。

盤面關注個股中，台積電(2330)開低為546元、大立光(3008)開低在2,160元、鴻海(2317)開低為107元、聯發科(2454)開低在838元、聯電(2303)開低為46.35元、矽統(2363)開高在47.9元、緯創(3231)開低為98.5元、定穎投控(3715)開平在103元、中石化(1314)開高為10.25元、裕隆(2201)開高在87.2元、英業達(2356)開低為46.7元、華星光(4979)開高在152元、長榮航(2618)開低為28.4元、世芯-KY(3661)開低在2,750元。

美股上周五跌多漲少，四大指數僅道指小漲39.15點、收33,670.29點，那指跌1.23%、費半指數重挫跌2.7%；台股ADR也全軍覆沒，台積電ADR跌2.12%、日月光ADR跌2.54%、聯電ADR跌1.53%、中華電信ADR跌0.88%。累計一周，道指漲0.8%、擺脫連三衰，標普500指數漲0.4%，那指跌0.2%。

台股集中市場上周五收16782.57點，跌43.34點，總成交值2986.08億元；櫃買市場收216.23點，跌0.38點，總成交值808.43億元。籌碼面，上周五外資賣超60.86億元，投信賣超5.59億元，自營商賣超19.02億元，三大法人賣超85.48億元；累計一周，外資轉買超411.21億元，投信買超24.66億元，自營商買超18.35億元，三大法人買超454.23億元。

分析師指出，目前全球最大的變數在以巴戰爭，雖然以色列在武力上占有優勢，惟仍有伊朗等支持巴勒斯坦的中東國家是否參戰的變數，因此在作多上仍宜謹慎；此外，美股雖然短線止跌，但多頭仍未拿穩主控權，在美股尚未擺脫空方壓制前，台股偏向在季線附近震盪。另，本周仍需關注18日台指期結算、台積電(2330)19日法說、美股重要財報、美元指數動向等消息。