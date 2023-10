重新佔領加薩是大錯 拜登首度撂重話警告以色列

【中時新聞網 楊幼蘭】儘管以色列遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)突襲,導致當地超過1,300人喪生後隨即反擊,美國總統拜登始終表達堅定支持的立場,拒絕加以批評。

然而,綜合外電15日報導,他周日在播出的「60分鐘」(60 Minutes)節目專訪中卻直言警告以色列,不該重新佔領加薩。而這是在哈瑪斯發動突襲後,拜登首度做出重大公開表態,要以色列自制。

「我認為那會是個重大錯誤,」拜登說,「聽著,依我看來,加薩發生的事情是哈瑪斯幹的,而哈瑪斯極端分子並不代表所有的巴勒斯坦人。而我認為,以色列再佔領加薩會是個錯誤。」拜登說,「需要有巴勒斯坦權力機構,需要有通往巴勒斯坦國的道路」。

當拜登被問及,現在該不該停火時,他表達支持進一步對哈瑪斯採取行動。他並強調,剷除當地的極端分子」是必要的。

不過,拜登在節目中並未明確表示,以色列該不該出動地面部隊暫時進軍加薩,但他支持以色列殲滅激進組織哈瑪斯。

拜登說,以色列必須回應,他們必須追擊哈瑪斯,而藏在平民背後的「哈瑪斯是一群懦夫」。同時拜登也表明,他深信以色列會竭盡全力,遵守規範,避免殺害無辜平民。

以色列曾佔領加薩,但在2005年撤出,第二年哈瑪斯贏得選舉,徹底控制當地,並排擠較溫和的巴勒斯坦領導人。過去18年來,哈瑪斯和更激進的派系不時攻擊以色列,引發短暫交戰。雖然以色列先後在2009和2014年進入加薩,但是最後都選擇撤出。

文章來源:Biden says Israeli occupation of Gaza would be a "big mistake," but Israel "has to respond" to attack

文章來源:Israeli occupation of Gaza would be a 'big mistake', Biden warns