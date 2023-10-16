《國際經濟》以巴戰爭最新發展 亞洲市場剉咧等

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】知情人士周日透露，美國和以色列官員正在討論美國總統拜登應以色列總理納坦雅胡邀請，盡快訪問以色列的可能性。

該消息人士證實以色列媒體報導，即納坦雅胡在最近一次通話中邀請拜登來訪。兩人在這次通話談及以色列如何回應哈馬斯武裝分子的襲擊。

白宮拒絕對此消息發表評論，美國國家安全委員會發言人Adrienne Watson僅表示：「我們沒有新的行程要宣布」。

在此之前，美國國務卿布林肯在不到一周內第二次造訪以色列，以表達美國對其在中東地品最大盟友的支持。

目前布林肯仍在中東地區進行斡旋，他表示美國有4個目標，即表達美國力挺以色列的立場、避免衝突擴大、解救人質，以及解決加薩的人道危機。

布林肯並已前往開羅與埃及總統塞西見面，盼埃及打開與加薩接壤的「拉法走廊」以進行人道救援。

以色列總理納坦雅胡周日矢言「殲滅哈馬斯」，其軍隊已經集結準備進攻加薩走廊，以根除這個巴勒斯坦伊斯蘭激進組織。上周末以色列要求加薩城居民全數撤往南部，暗示一場腥風血雨的地面戰可能一觸即發。

以色列-哈馬斯戰爭引發的地緣政治風險持續升高，周一全球金融市場將密切關注中東情勢發展。投資人將緊盯這場衝突是否導致其他國家加入，進而使油價進一步急升，並使全球經濟再受重創。

在中東衝突可能擴大的預期下，上周五紐約期油大漲5.77%，收在每桶87.69美元，周線收漲近6%。布蘭特期油收漲5.65%，報每桶90.89美元，周線收漲7%。分析師表示，伊朗捲入以巴衝突將成為油價飆升的導火線。

在亞股方面，目前日經225指數重挫1.36%。南韓KOSPI指數暫跌0.42%。