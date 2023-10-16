資深網紅陳艾妮再度發聲為搶救視力！

總是語不驚人死不休，不斷地讓人驚豔她的行動力的陳艾妮響應10月12日《世界視覺日》，攜手王忠輝投入公益推廣《眼球運動》，於2023年10月9日又發佈2本新書：《眼球使用手冊》與《眼球運動手冊》，目標2年內要幫助2萬近視、弱視學童挑戰視力1.0 。

陳艾妮大聲疾呼：「若沒有視力，一切都將歸零！視疾是新的『文明病』」在過去，總是在婚姻、家教這些主題發聲的陳艾妮，在沒有網路的電視時代形同最資深的網紅前輩。她投入視力主題，原因是她的寫作是由早到晚一直在用電腦，而繪畫更是傷眼力，她在一年前面臨視力嚴重模糊的危機，而曾從事眼鏡事業、視力保健研究10多年的王忠輝協助她以「眼球運動」的方式讓她脫離「被迫退休」的命運。發佈會上他們分享他投入眼球運動的初心、過程、心情心得及行動，共同向家長們呼籲：視力是學力、生存力的根本，別讓我們繼續保持「近視王國」的現象，要重視「視力」甚於「學力」，2人發願要聯手推廣簡單有效的「眼球運動」及「亮眼儀」。

【意見領袖的公益路永不停止】

身兼作家、「話」家、「畫」家、企業家多重身份、世人世界寫書演講最多、有如八爪章魚的資深女作家、目前已著作100多本的陳艾妮為人所知的是《幸福工程》的人際關係教學系統：不離婚的《功能婚姻》、不打孩子的《笑能家教》……但她從來不曾停止的工作是公益行動，由「7-11」的《把愛找回來》、「創世基金會」地瓜媽媽的《12公升的眼淚》、頒給全班末3名學童的《3Q獎學金》、「導盲犬協會」盲犬《訓練基地經費》義畫、「1919基督教救助協會」的《偏鄉陪讀》經費義畫……而2023年她的公益項目是視力問題。

【助人健康為職志】

本科是台大社會系的陳艾妮說：「如果沒有視力堪用，一切都將成空。」「新文明病」眼疾對她而言就是嚴重問題：在幫助人們不離婚、不打孩子的同時，她認為解決視力問題更急迫。助人幸福不容易，而助人健康較簡單。他們共同呼籲：2023年開始，大家要以預防來搶救新的文明病「眼疾」，要以視力為保健第一要務。要改善光源、革除使用3C產品的不良方式，善用工具。他們將以校園推廣、視力巡迴車主動出擊，和大家一起搶救視力。以助人健康為職志，他們的【亮眼行動】：目標2年內推廣《亮眼眼球運動》及《偏鄉視力行動車(眼球健身房)》來幫助至少2萬名學童遠離近視、弱視。