黃仁勳來台 專家：輝達與鴻海在電動車有合作空間

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台，預計出席鴻海科技日活動。產業專家認為，輝達與鴻海的合作主要在伺服器方面，在電動車領域也有合作空間。

市場盛傳黃仁勳繼5月來台後，10月將再度來台，並出席18日舉行的鴻海科技日活動，鴻海對此並無評論。而目前黃仁勳已經抵台，並現身台北夜市，與粉絲合影。

對於黃仁勳這次來台可能為鴻海站台，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，輝達與鴻海合作應以伺服器為主，而鴻海正強力發展電動車，雙方在電動車領域也有合作空間。

劉佩真表示，近期人工智慧（AI）負面訊息比較多，外界對於AI後續成長力道存有疑惑，此外，輝達也遭到歐盟進行反壟斷調查，黃仁勳此行能否再次拉抬供應鏈氣勢，值得觀察。

鴻海與輝達合作已久，黃仁勳5月在台期間便曾密會鴻海董事長劉揚偉。鴻海旗下工業富聯去年5月宣布採用輝達Grace CPU系統設計，因應高效能資料中心及邊緣運算應用商機，工業富聯也推出搭載輝達Grace CPU超級晶片的伺服器系統。

鴻海與輝達今年1月還宣布建立策略夥伴關係，雙方攜手布局車用及自動駕駛平台，鴻海集團成為輝達的第一階（Tier 1）製造商，生產輝達以DRIVE Orin系統單晶片（SoC）設計為基礎的電子控制元件（ECUs），鎖定全球車用市場。