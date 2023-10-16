拜登投70億美元建立氫能中心 兼顧環保減碳

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【中時新聞網 江飛宇】美國總統拜登(Joe Biden)在星期五宣佈「在美國各地建立新的氫能中心(hydrogen hubs)」，這是2024大選年之前，最具野心的綠色能源經濟政政策。

拜登在周五前往費城，並且公布他的氫氣能政策，他說：「我在此宣布，氫能將是美國歷史上最大的先進製造業投資之一，聯邦政府將投入70 億美元先期預算，吸引各方企業家入，期望建立產值400億美元的清潔能源產業鏈。」

除了經濟以外，這些氫能中心的目標，是每年生產約 300萬噸的清潔氫氣，相當於美國 2030 年生產目標的三分之一，氫能在很大程度上可以取代化石燃料，減少二氧化碳排放。

拜登說：「總體來說，這些氫能中心的減排量，將相當於道路上減少 550 萬輛燃油動力汽車。」

面對明年大選，可能捲土重來的共和黨人川普(Donald John Trump)，拜登要提出自己的「拜登經濟學」，由於拜登在上個任期多次表態，他站邊在美國傳統產業，不理會國際環保共識，因此拜登將綠色能源產業，作為其重振美國工業和創造就業機會的關鍵部分。

拜登強調，氫能是他應對氣候危機、讓美國不遲於 2050 年實現空氣污染物「淨零排放」的關鍵一步。

這項改變是巨大的投資，大規模氫氣生產、運輸氫氣的管道，儲存槽，都需要先期投資，還要協助產業界、工業系統適應使用這種新燃料。氫能中心由兩黨基礎設施法案資助，其中包括能源部 650 億美元的清潔能源投資。

據拜登的簡報，氫能源中心設立在加州、德州、美國東岸、中西部、太平洋西北地區、東北部的阿帕拉契山脈地區、北部各州明尼蘇達州、北達科他州、南達科他州。

其中兩個州(東部地區的賓州和中西部的密西根州)，是2020年總統大選期間，拜登擊敗川普的關鍵搖擺州，而且明年大選，這些地方很可能再次成為關鍵搖擺州。

不過，環保科學家有一些不同的意見，憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists,UCS)警告說，「氫能也可能以化石燃料為基礎，這會造成氫氣的生產仍然有風險而且不符環保標準。」

該組織科學家-麥克納馬拉(Julie McNamara)說：「美國政府必須制定嚴格的標準，「以確保氫工業的發展，明確符合環保與氣候目標。」

另一家環保組織「地球工程」(Earthworks)政策主管佩格爾 (Lauren Pagel) 指責說：「氫能中心很可能成為延長石油和天然氣公司產業的白手套，而不是解決氣候危機。」

面對批評，拜登承諾，會注意氫氣生產的流程，也就是「藍色氫」和「綠色氫」。「藍色氫」是指以天然氣、煤碳為原料時，經乾餾得出氫氣後，產生的二氧化碳將其濃縮、封存，那麼二氧化碳就不會造成環境問題。而綠色氫是透過再生能源的電力，以電解的方式生產氫氣，其間不涉及二氧化碳，也就更為環保。

文章來源：Biden unveils 'hydrogen hubs' in push for 2024