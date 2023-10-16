《電週邊》低碳轉型啟動 和碩供應鏈建置碳數據系統

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【時報記者任珮云台北報導】和碩(4938)供應鏈低碳轉型啟動，建置碳數據系統。和碩近期召開「供應鏈低碳轉型啟動大會」，邀請30家夥伴代表共同參與，針對減碳目標及盤查工具凝聚共識，為實現電子資訊產業供應鏈低碳轉型的目標共同努力。其中群創(3481)、景碩(3189)、燿華(2367)…等7家供應商將與和碩共同達成兩年內減碳1萬噸CO2e的目標，另奇鋐(3017)、龍生工業、宏葉新技、建準電機、川慶科技…等23家供應商，則將由和碩協助導入數位管理平台及碳盤查工具。

和碩於2023年5月通過經濟部產業升級創新平台之「碳數據系統建置暨賦能供應鏈低碳轉型計畫」，響應政府以大帶小的政策理念，推動電子資訊產業供應鏈減碳。除了將運用自身研發優勢，協助供應商提升關鍵製程及廠務設備的能源使用效率外，並將提供數位化碳管理工具，以利廠商彙整碳數據並分析碳排熱點，賦能供應鏈從知碳到減碳，邁向淨零排放。

和碩品質暨永續發展中心副總經理陳德全表示：「和碩2022年較2021年減碳達14%，全球廠區再生能源總使用率將近20%，並已於2022年2月簽署加入科學基礎減量目標倡議(SBTi)，設定『2030年碳排放量較基準年減量42%』的減碳目標，與國際大廠的目標強度一致。同時亦藉由參與CDP(碳揭露計畫)、RBA(負責任商業聯盟)等國際組織，揭露減碳成果和發揮對供應鏈影響力。」