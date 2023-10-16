和牛涮攜手Red Bull大促銷 周一午餐爽吃和牛套餐499元送能量飲

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王品集團旗下和牛吃到飽火鍋「和牛涮」和能量飲料品牌「Red Bull」聯手進擊，即日起到11／27日推出周一午間專屬優惠，用餐時間為60分鐘，指定消費原價768元極上和牛套餐，只要499元就可無限開涮和牛，另外加送一罐Red Bull。每周一每店限量50名，需提前一周電話預訂。11／30前四人同行消費極上和牛套餐，還能玩抽卡牌遊戲，有機會獲得日本A5和牛、Red Bull、時令海鮮等好料。10／20-11／25每周五、六晚間9點，還有和牛涮涮拳王大賽，每店冠軍除了能加菜日本A5和牛，還能帶走一組電力Double能量禮盒，限量120組，只送不賣。

為鐵粉們加滿能量，「和牛涮」首度跨界與Red Bull合作，推出限定時段優惠，即日起到11／27，周一午間到店指定消費極上和牛套餐，用餐時間60分鐘，能以優惠價499元享用，等於現打65折，更加碼Red Bull一罐。每店限量50個名額，並於每周三開放下周活動報名，僅接受電話訂位，訂位時需喊出通關密語，才算報名成功。活動期間，出餐時則會在肉盤添加翅膀圖樣，讓吃飯打卡不無聊，朋友聚餐也能有小驚喜。

入秋天氣逐漸變涼，11／30前揪友到「和牛涮」開涮，四人同行點極上和牛套餐，可參加抽卡牌遊戲，開桌時抽卡四張，若抽中一對翅膀，現場直接招待價值459元日本A5和牛、時令海鮮或Red Bull，用加菜犒賞粉絲的胃。

10／20-11／25 每周五、周六晚間九點，全台10家門店同時舉辦和牛涮涮拳王大賽，拳王可獲招待日本A5和牛一份，及電力Double能量禮盒，內有獨家和牛運動巾及Red Bull一罐，限量120盒，只送不賣。猜拳輸了別沮喪，現場也能暢飲冰涼啤酒一杯。活動共有12場，歡迎揪友來挑戰。