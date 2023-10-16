《商情》原油飆近6%；期銅跌逾0.5%；大阪膠連5漲；期金漲逾3%

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時報-商情早報

1.以巴衝突加劇，上周五紐約期金反彈。

2.LME：10/13期銅收7949.00美元/公噸，跌42.00美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲4.78美元，每桶為87.69美元。

4.西德州原油上漲4.80美元，每桶為87.67美元。

5.10/13BDI運費指數為1945.00。

6.SICOM：天然橡膠11月期貨RSS3上漲3.00美分。

7.NYCE：12月棉花漲1.14美分，每磅為86.06美分。

8.CBOT：12月黃豆粉持平，每公噸為387.60美元。

9.10/13TRJ-CRB上漲5.89，為283.97。

10.10/13 SGX 62%鐵礦石報每公噸117.36美元，跌0.37美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-以巴衝突加劇，上周五紐約期金反彈；由於中東戰爭危機一觸即發，大量的難民將出逃，使避險的黃金價格上漲逾3%，且跳升至1900美元大關；上周五(10/13)收盤報價，12月黃金漲58.50美元，報每盎司1941.50美元；12月白銀漲0.94美元；1月白金漲8.40美元；12月鈀金跌2.30美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元堅挺，期銅跌逾0.5%；因投資者擔憂美國貨幣利率維持強勢，美元持續走強，使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，加上最大消費國中國9月經濟數據好壞參半，新增信貸不及預期，致倫敦(LME)銅價下跌。終場上周五指標期銅下跌42美元；期錫上漲275美元；期鎳下跌182美元；期鋅下跌3.5美元；期鋁下跌0.5美元；期鉛下跌12美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-中東衝突升級，上周五國際原油期貨飆近6%，因以色列軍隊開始對加薩走廊進行首次地面攻擊，以巴衝突加劇，中東衝突擴大引發影響地區能源生產的擔憂，刺激油價飆漲，創自4月以來的最高單日漲幅，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨漲4.78美元，報87.69美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲4.89美元，報90.89美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價有撐，上周五BDI指數微幅反彈；受益於海岬型船運價增加超過400美元的收益，抵銷了巴拿馬型船市場因新增煤炭貨盤不足，即期運力逐漸堆積所帶來利空影響，促使終場波羅的海乾散貨BDI指數微幅反彈；其中最新報價BDI指數上漲10點，收1945點，漲幅0.5%；BCI指數上漲49點，收3327點，漲幅1.5%；BPI指數下跌26點，收作1567點，跌幅1.6%；BSI指數上漲2點，收作1268點，漲幅0.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-油價助攻，上周五大阪期膠連5漲；隨著美國政府實施對俄羅斯原油出口的收緊制裁後，加劇了本已緊張的供應擔憂，亦促使製造商放棄從石油中提取合成橡膠，進而提振天然橡膠市場，激勵終場大阪期膠價呈連續5個交易日上漲態勢；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨漲3%，報每公斤256.9日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨漲2.5%，報每公斤148.60美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨漲1.2%，收於每噸14840元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨在前一交易日觸及兩週高點後，引發獲利了結而回落， 因消費者信心惡化和通膨擔憂籠罩著市場；玉米期貨跟隨大豆走低，但在美國農業部 (USDA) 報告每週出口銷售強於預期後，小麥價格上漲；美國農業部週四發布的月度報告下調了美國玉米和大豆收成評級，導致部分穀物和大豆合約升至數周高點，但市場在周末前遭遇獲利了結回調，終場12月小麥漲8.25美分，12月玉米跌2.75美分，11月大豆跌9.75美分，12月黃豆油漲0.88美分，10月黃豆粉持平。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-供應擔憂，上周五ICE棉花期貨止跌反彈；因美國主要種植區作物狀況不佳，引發供應的擔憂，美國農業部(USDA)表示10月份世界農業供需預估(WASDE)報告將2023/24年美國產量減少至1280萬包，因為德克薩斯州單產較低，供不應求，令美棉上漲逾1%；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲1.34%，報每磅86.06美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算漲0.18%，收報每公噸16965元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國需求擔憂，新交所鐵礦石跌逾0.3%；由於對中國近期需求的擔憂，鐵礦石期貨上周五周線下跌，許多鋼廠因利潤率為負而削減鋼鐵產量，在中國黃金周假期結束後，需求疲軟的情況下，一些鋼廠提出了額外的維護停產計劃，這可能會導致冬季鋼鐵減產的前景，致新交所鐵礦石期貨價格下滑。終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸102.62美元；62%鐵礦石近月跌0.31%，報每噸117.36美元。(呂方維整理)(商品行情網)