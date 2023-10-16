加雲聯網 新能源技術整合專家

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由外貿協會與綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同籌辦的「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」，將於10月18日至20日在台北南港展覽1館盛大展出。加雲聯網在本屆展會共租下20個攤位，展出太陽能、風能、儲能系統、變電所、電動車充電站、輔助服務、需量反應、碳盤查，及虛擬電廠與實現ESG永續等完整解決方案。

三天展期，加雲展示在電力自動化、智慧電網及各種能源監控技術的專長，也通過戰情室、大數據分析及互動遊戲展示與模擬實際操作，讓參觀者深度體驗能源管理的現實挑戰和可能性。並有多場主題演講，涵蓋再生能源管理、微電網、虛擬電廠應用、表後能源管理和資訊安全防護等。

加雲總經理廖佑晟表示，新能源時代需要真正的整合專家。看準全球能源轉型百年一遇的機遇，加雲發展智慧能源管理，懷抱高度使命感。他說，2025年台灣近二成電力來自太陽光電及風能，能源轉型也帶來新課題，再生能源取代核能及火力發電，凸顯電網穩定性的問題。

廖佑晟說，太陽能逆變器、儲能系統與充電樁等，為新能源系統的核心設備，加雲以先進的資通訊技術、機器學習及AI分析，對這些設備進行監控與資料採集，打造真正的系統整合，達到最大效益。加雲也運用數位雙生技術，在實際部署前已經完成全系統的驗證，以確保專案各階段的精確性與嚴謹性。

參觀者在展場可見到Siemens、研華、MOXA、iGrid與SATEC等合作夥伴的產品。在高度專業的智慧能源電網領域，廖佑晟領導加雲聯網繳出卓越成績單。加雲志在成為行業中如同餐飲界米其林三星的標竿地位，延攬超過百位業界頂尖專才，75%人力投入技術研發和應用。

廖佑晟指出，加雲聯網追求技術卓越，也提供符合國際標準的高品質硬體設備，滿足客戶多樣且嚴格的需求，他將這種追求比喻為米其林餐廳對頂級食材的選擇。廖佑晟高度肯定西門子系列產品，是建立強健能源系統的關鍵因素，並笑稱，「使用西門子的產品，晚上可以安心睡覺」。

加雲聯網2017年成立，在太陽能、離岸風能、儲能系統以及變電站自動化等領域，推出領先的技術和解決方案，從設計、施工到系統整合，提供一站式服務，其專業實力獲得西門子高度肯定，今年成為台灣首家、全球第七家獲得西門子原廠認證的戰略合作夥伴；雙方合作更上一層樓，且合作效益超乎預期，實現了1+1>3的效果；隨著合作不斷深化，明年將升格為西門子的白金級夥伴。

未來，加雲聯網將在能源和智慧電網領域繼續擴展版圖，研發創新解決方案及吸引更多商業合作夥伴，提供全面性的高效產品和服務。廖佑晟預告，年底前將進一步擴大業務力度，與更多夥伴深化合作關係。

事實上「加雲」的身影，在台灣各太陽能、風能、儲能和台電變電站隨處可見。以深厚的經驗和堅強團隊，在富崴能源的台電離岸風電二期工程承攬SCADA監控系統工程，將海上風機、海上變電站、岸上變電站、CCTV、雷達、海底電纜和門禁系統等風電場設備無縫整合。本案標誌著台灣離岸風電領域，首次由本土廠商完全主導風場的監控、通訊及保護系統。

節能減碳和ESG等議題加劇，能源管理不僅是工廠必備，更將成為不可或缺的核心設施，工廠表後能源管理為未來的重心。廖佑晟說，全球工業物聯網巨頭—研華在製造業的經驗深厚，加雲攜手研華，加上自有虛擬電廠平台及能源電力系統專長，共同構建新一代iEMS工廠能源管理生態系。

雙方共同催生工廠能源管理系統，從綠電媒合、碳盤查及電力監控開始，到需量管理、電動車充電樁整合；最終還能協助客戶參與輔助服務，利用廠內發電設備或緊急發電機增加營收，讓能源轉型不再是負擔，而是雙贏的解決方案。

儲能方面，廖佑晟說，儲能系統發展初期應首重安全，隨著科技不斷進步，儲能的效率和安全性將持續提升，將會進一步融入工廠和家庭，成為日常生活的一部分。而隨著表前AFC儲能趨飽和，表後將成為未來主戰場。結合工廠能源管理系統與儲能設備帶來許多好處，停電時可作為電力備援，電網瞬間壓降時可降低設備損失，並最佳化台電契約容量，實現電費最小化。此外，也能參加輔助服務，為企業帶來營收；綠電使用最大化，降低碳足跡；或運用尖離峰電價差實現電能套利。