貨櫃航運價易跌難漲？法人曝關鍵

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2023/10/13 SCFI指數為891.55點，WoW+0.53%，為連四周下跌後的首度反彈；美東線為2,230美元/FEU，WoW-0.84%，美西線為1,735美元/FEU，WoW+0.35%，歐洲線運價為562美元/TEU，WoW-6.18%。23Q4進入傳統需求淡季，在市場運力過剩的環境下，倘若航商沒有積極減艙的共識，則運價恐是易跌難漲。

歐洲線運價續跌：

2023/10/13 SCFI指數為891.55點，WoW+0.53%，為連四周下跌後的首度反彈；美東線為2,230美元/FEU，WoW-0.84%，美西線為1,735美元/FEU，WoW+0.35%，歐洲線運價為562美元/TEU，WoW-6.18%。

受惠於航商大幅減艙併班，美洲線近期初現止跌跡象，然歐洲線方面，由於大型船舶持續交付，加上需求疲弱，運價仍持續走跌，運價來到2016/6以來的低點。

2023/11歐洲線有望調漲，然漲價持續性仍待觀察：

航商預計於2023/11調漲歐洲線，群益認為目前歐洲線已處於虧損狀態，運價具有跌深反彈契機，惟23Q4已進入需求淡季，且歐洲線新船交付壓力相對較大，故調漲至損平點之上的機率不高、且漲價持續性仍待觀察。

SCFI指數23Q3運價走勢旺季不旺，23Q4進入傳統需求淡季，在市場運力過剩的環境下，倘若航商沒有積極減艙的共識，則運價恐是易跌難漲，加上燃油價格墊高，航商營運將持續承壓。

產業結構方面，2024年市場需求仍處於低位增長，YoY+2.2%，運力供給YoY+9%，產業結構處於明顯的供給過剩狀態，將持續壓抑運價走勢。

歐盟排放交易體系即將上路，航商開徵附加費：

此外，報載歐盟排放交易體系（ETS）於2024年元旦上路。馬士基、達飛、赫伯羅特宣布，2024年起開徵ETS附加費，粗估每20呎櫃附加費7至105歐元，長榮等國內航商尚未確定。

碳排放交易系統主要是透過市場碳排放交易機制來減少溫室氣體排放量，預計2027年ETS對於海運航線的監管覆蓋率將達100%。隨國際環保法規逐趨嚴格，將逐漸墊高航商營運成本，儘管初期可藉由附加費方式轉嫁至消費者，惟在產業結構不佳時，附加費仍有較大機率無法全額轉嫁，故透過節能船舶或是環保燃料以降低整體溫室氣體排放量仍是航商最終努力目標，而減碳策略亦將是影響未來中長期航商營運競爭力的關鍵因素。