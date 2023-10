地面大戰何時重手開打 以軍曝就在這時

【中時新聞網 楊幼蘭】以色列7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)突襲,導致當地超過1,300人喪生後,立刻加以反擊,連日轟炸加薩走廊和西岸,如今已奪去近2,400名巴勒斯坦人的性命。不過,以色列已表明,將從陸、海、空展開大規模地面攻擊行動。

綜合外電15日報導,在各方高度關注,以軍何時會在加薩展開重大的軍事行動下,以色列國防軍(IDF)發言人康里克斯(Jonathan Conricus)說,唯有在他們看到平民離開後,行動才會展開。

他並強調,「有一點真的很重要,那就是加薩居民要了解,我們在時間上已經非常、非常慷慨了。我們已經發出了超過 25個小時的充分警告……再怎麼強調都不夠,現在是加薩人離開的時候了。」

然而,以色列高層官員說,原本地面戰應該已經要展開,但由於天氣壞,阻礙空中掩護,以致要延到下星期。

此外,以軍將根據新規則執行作戰行動,他們不需要太多檢查,就能向可疑的敵人開槍。據以色列政府安全顧問諾維克(Nimrod Novik)說,以軍內部有部分人士主張,在為期18個月中,要讓軍隊挨家挨戶,逼出哈瑪斯領導高層,並加以格殺。

加薩有超過200萬居民,而其中有一半以上都住在以色列已要求他們撤離的北部。成千上萬巴勒斯坦人在以軍要他們離開後,紛紛穿越滿是斷垣殘壁的街道,奔向南方,好逃避以軍可能展開的地面攻勢。加薩人說,原本已經擁擠的南方現在變得更擠了。

康里克斯說,加薩走廊周邊密密麻麻,部署了數十萬計以色列預備役部隊,而他們正準備執行各式任務。他並強調,其中的挑戰在於,要讓超過36萬預備役部隊同時在南、北準備好執行任何任務。

另一方面,康里克斯說,哈瑪斯正大力阻止平民離開北加薩向南逃,要巴勒斯坦人別理以軍的撤離令。

