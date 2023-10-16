AI也有新舊主流切換！廣達退位 分析師：「這6檔」可留意

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【旺得富理財網 李宗莉】台股第3季季報將現形，盤勢震盪加劇，分析師指出，近來個股出現消息面變化時，常往反方向發展，以矽統為例，市場不在乎8月虧損利空，卻押寶聯電主導後的轉機題材，繪圖卡大廠麗臺身上也出現類似走勢。至於人心所繫的AI族群，則出現新舊主流切換的情況，一哥廣達退位，改由切入AI的IC設計擔綱，點名原相、凌陽、晶心科、愛普、義隆電、威盛等6檔可留意。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，目前行情仍有短多主導。短線上，近期台股連漲4日，不僅站上半年線，更一舉站上季線，由於往往季線皆被視為多空分野，站上不難，但要站穩一定時間有一定的挑戰性，故當前持續觀察季線能否站穩，讓指數留在季線上方。

至於以中長線格局來看，就看本月指數能否越過上個月高點16920點且月底收盤站上，或是下月收盤時一舉越過本月高點，將有利多方把攻勢延續至2024年。

蔡正華觀察，近來當個股出現消息面變化時，經常是朝相反方向發展，以IC設計矽統為例，自結8月單月每股虧損0.04元，此利空發布在股價已有一波漲幅後，正常情況下，股價應會隨著利空而拉回，但在實際上，股價不跌反漲，顯見市場認為8月虧損的影響不大，而把焦點擺在由大股東聯電董事長洪嘉聰接任矽統董事長一事，期待矽統有機會複製智原模式，未來轉機可期，推升股價再創新高。

股價走勢與消息面呈現反向，利空卻上漲，這種股票往往還有好戲。同樣情形也在繪圖卡的麗臺上出現，公布自結9月每股虧損0.06元，第3季每股虧損0.58元，由於利空公布前股價也是大漲，在正常情況下，股價應會隨著利空而拉回，但在實際上，股價也是不跌反漲，顯見市場更期待第4季在AI產品出貨下，營運可望由虧轉盈，震盪之際反而有買盤進駐。

隨時序進入10月中，2024年展望的重要性會越來越高，今年前3季數據的影響力正在下降，矽光子及共同封裝光學元件（CPO）族群也是一例。

近日相關的前鼎、上詮、訊芯、光聖、創威等都表現強勢，未來在高速傳輸需求大增，銅退光進將成為主要發展方向，相關矽光子、CPO 封裝技術等個股，市場認同度將提升，股價享有的本益比也將隨之上漲，這現象將維持一段長時間。

至於看好的AI族群似乎出現新舊主流切換的情形，以AI伺服器組裝代工的廣達為例，續受GPU缺貨影響，出貨量未明顯放大，9月營收982.58億元、月減3.1%、年減18.6%，明顯與市場預期有落差，股價隨之走跌。

反倒是切入AI邊緣運算的聯發科，隨與Meta臉書母公司合作，跨入終端生成式AI有成，獲得外資認同，近日股價創下波段新高，與廣達走勢明顯分歧。後續觀察藉由邊緣運算模式切入AI的IC設計股，如原相、凌陽、晶心科、愛普、義隆電、威盛等6檔，明年能否出現轉機，值得進一步追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。