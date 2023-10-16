LUXGEN n⁷解密 最大充電功率135kW

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【中國時報 陳大任】LUXGEN n⁷終於正式亮相，除了99.9萬元會員驚喜價外，其正式送測取得的505km續航里程，以及10-80%充電可在30分鐘內達成的性能數據更為搶眼。超高速充電營運商U-POWER旭電馳科研為國人進一步解密n⁷的相關電氣性能，據其系統數據顯示，n⁷最大充電功率可達135Kw，推估電池容量為60kWh。

裕隆集團旗下自主品牌LUXGEN上周正式公布國產電動休旅車n⁷的3個車型編成與配備設定。在電氣性能方面，揭露了單馬達230hp最大馬力、340Nm最大扭力、505km的續航里程（NEDC）以及10-80%充電30分鐘內完成等數據，但是電池容量大小、以及充電曲線的表現並未向外公布。

U-POWER旭電馳科研表示，LUXGEN n⁷曾經於U-POWER進行2%起充的完整充電測試。起充進行後，先以100kW左右的功率進行充電，並在達到5%之後提升至120kW左右繼續充電，而在21%後進一步提高，於25%達到最高峰值的136.7kW，說明原廠充電最大功率設定在135kW左右。而在另一次10-80%的測試則使用了43.448kWh的電量，依現有的經驗，LUXGEN n⁷所安裝的鋰鐵電池，推估容量在60kWh左右。