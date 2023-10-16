2024年森林護管員甄試開始報名

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如果你熱愛山林，願意在第一線與林業及自然保育署一同守護，2024年森林護管員（巡山員）甄試，將於今年10月16日至11月16日開始報名。林業保育署表示，本次甄試預計錄取43名（另依各地區分署錄取名額，每進用3至5人至少錄取1名原住民），甄試日期為今年12月16日及17日。

林業保育署表示，2020年7月起，森林護管員待遇從原本的單一報酬薪點，改為級距設計，且調高起薪與最高薪資。本次錄取人員，每月薪酬自31,130元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至46,695元。此外，根據工作地點，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費，也同時享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等權益及福利。

林業保育署說明，森林護管員為第一線森林保育工作者，負責業務包括森林資源調查、經營與保護；林地管理及植樹造林、撫育；林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護；防災工程測繪與監工、林道與林業設施維護等，應考資格為相關科系畢業，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山地區林野工作，並領有普通重型機車駕照，能騎乘125C.C.以上循環檔機車者。

甄試分二階段舉行，第一階段術科測驗於12月16日（星期六）辦理，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上循環檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，始得參加第二階段17日（星期日）舉行之筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及面試。

林業保育署強調，森林護管工作雖然充滿挑戰，但也同時是極為特別的工作經驗，歡迎有志之士加入！10月16日起即可於林業保育署各地區分署官網下載報名簡章，另森林及自然保育概論之歷年考古題，也可至林業保育署全球資訊網之「森林護管員甄試相關資訊」（https：／／www.forest.gov.tw／forestguardrecruitment）下載參閱。