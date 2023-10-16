搶台積電熊本設廠商機 台新銀申設日本福岡支行

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鎖定台積電投資日本熊本，提供台資產業鏈金援，台新銀行今年向主關機關申設日本福岡支行，台新金控總經理林維俊16日表示，台積電投資熊本，帶動台積電支持體系的供應鏈進駐，很多台商前往熊本，有台資企業的地方，銀行就要提供金融支援，台新今年向金管會及日本政府申設日本福岡出張所，也就是東京分行的支行，順利獲准應是樂觀可期。

台新金控16日於台東舉行兩場植樹活動，上午於台東森林公園舉辦「公益植樹共好計畫」植樹典禮。林維俊表示，會申設福岡出張所，主因台積電前往熊本設晶圓廠，相關產業鏈都會前往投資，其中有很多都是台商，台新申設福岡出張所，應可順利獲准。

林維俊強調，台新銀行在日本東京分行業務狀況相當不錯，因此現在隨台積電等產業鏈前往熊本，台新也選擇設在熊本旁邊的福岡設置出張所，也就東京分行的支行。

林維俊認為，日本半導體的底子很好，包括生產半導體、製造晶圓等的化學材料，以及光罩、半導體製造設備等，很多都是日本廠商所供應，目前台資企業前往熊本投資，除看好熊本電力、水力優勢，加上日本半導體相關體系已當地深耕，早已有很好的生態，加上台積電臨門一腳，把台資企業帶過去，整體來看有很大幫忙。

至於日本整體經濟狀況，他也強調，日本經濟沈寂30年，過去在泡沫經濟年代造成的不良影響，包括體質、借貸過多等，不論是企業還是個人，都已解決差不多了，對於日本抱持樂觀看法；但日本還有人口減少的灰犀牛、這是很大危機，這是長期問題，但過去30年累積的問題，已經解決差不多。

日圓匯價方面，台新金永續漲、首席經濟學家李鎮宇認為，日圓應會在150價位上震盪，日本央行（BoJ）也表態不希望日圓價位太低，但其實日本央行可以在150價位上，思考讓日本貨幣正常化，例如取消殖利率曲線控管（YCC）政策，主因日圓從150升至130，對日圓出口競爭力沒影響，這與從130升到90是完全不一樣的狀況，日本應該要思考此時讓貨幣正常化。

李鎮宇認為，日本央行應該是在等美國停止升息，才會思考貨幣正常化，此時先等美國停止升息，日圓撐在150價位上，再貶也不會貶到哪裡去。